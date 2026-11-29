Más de 38 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas en España. Con corte a las 6 de la tarde, el 68,14% de los sufragantes habían acudido a las urnas, la cifra más alta registrada en los últimos 40 años.

El dato provisional supone un aumento de al menos 15 puntos porcentuales respecto a la participación registrada en las anteriores elecciones generales celebradas en 2023.

Se espera que la votación se de las más altas de los últimos años y que el voto latino sea determinante para elegir los escaños del parlamento.

Participación récord en esta jornada

Los españoles llegaron a las urnas en medio de una intensa polarización política, debatiéndose entre la continuidad de la izquierda o el giro hacia la derecha. Si el segundo escenario se diera, sería la primera vez después de la dictadura de Franco.

Este 29 de noviembre, el presidente Pedro Sánchez se juega su futuro tras ocho años en el poder, frente a una derecha favorecida por las encuestas y el notable crecimiento del partido VOX.

Esta jornada también es seguida de cerca por varios países de Europa, pues el eventual triunfo de Núñez Feijóo, número uno en las encuestas, reforzaría el avance de la derecha en el continente, donde Sánchez se convirtió en un referente por su postura frente a Palestina y sus enfrentamientos con Trump.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Un ambiente de polarización y crisis para la izquierda

Pedro Sánchez, de 54 años, llega desgastado a estas elecciones tras más de ocho años en el poder. Consumado superviviente político, adelantó los comicios ante la creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.

La crisis del acceso a la vivienda ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A esto se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del dirigente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo la lupa.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos al enclave de Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate.

¿Podría ser el retorno de la ultraderecha a España?

De otro lado, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras no haberlo conseguido por muy poco en 2023. Esta vez, el ascenso de Vox, con quien el PP gobierna en varias regiones, podría cambiar el escenario.

Vox capitaliza el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.