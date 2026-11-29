La industria de la música internacional despide a una de sus figuras más emblemáticas del siglo XX. Mike Love, cofundador, compositor y cantante principal de The Beach Boys, murió a los 85 años este sábado 28 de noviembre de 2026 en su residencia de Malibú, California. Según confirmaron las autoridades del condado de Los Ángeles y su representante, el deceso ocurrió tras una emergencia médica después de varios meses en los que el artista enfrentó serias complicaciones de salud.

Con su partida se cierra un capítulo fundamental del rock y el pop estadounidense. Tras los fallecimientos de sus primos Dennis Wilson (1983), Carl Wilson (1998) y Brian Wilson (2025), Al Jardine queda como el único miembro fundador sobreviviente de la legendaria agrupación californiana.

Nacido como Michael Edward Love el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, el músico fundó The Beach Boys en 1961 en Hawthorne junto a los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine. Mientras Brian Wilson asumía el rol de arquitecto musical en el estudio, Mike Love se consolidó como el líder escénico, el maestro de ceremonias y la voz nasal característica que definió la identidad comercial del grupo.

Love fue pieza clave tanto en la interpretación como en la escritura de letras que inmortalizaron la cultura juvenil de los años sesenta: el surf, los automóviles, el romance adolescente y el verano interminable. Entre los clásicos más celebrados que llevan su sello vocal y autoral destacan:

Surfin' U.S.A.

I Get Around

California Girls

Help Me, Rhonda

Good Vibrations

Kokomo

Un legado marcado por el éxito masivo y una entrega incansable al escenario

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, The Beach Boys superó los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. La agrupación ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, y el propio Mike Love fue incorporado individualmente al Salón de la Fama de los Compositores en 2025, un reconocimiento tardío pero decisivo a su aporte lírico y melódico.

Pese a que su historia estuvo atravesada por conocidas diferencias creativas y legales con Brian Wilson respecto al rumbo artístico de la banda, Love mantuvo viva la marca de The Beach Boys en los escenarios durante décadas.

Incluso durante 2026, año en que sufrió las secuelas de un cuadro severo de COVID-19 y bronquitis que obligaron a cancelar decenas de fechas veraniegas, el cantante insistió en volver a tocar frente a su público.

Su última aparición sobre un escenario tuvo lugar en octubre de 2026 en Nashville, donde cantó sentado debido a su debilitado estado físico, acompañado por el actor y músico John Stamos, colaborador habitual del grupo.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras de la música y familiares —entre ellos Carnie Wilson, hija de Brian— destacaron su talento como letrista y su devoción inquebrantable por el legado de una banda que transformó para siempre la cultura popular estadounidense.