El Arsenal vs Manchester City volvió a entregar un espectáculo de máxima tensión en la Premier League 2026-27 con un empate 2-2 en el Emirates Stadium.

Más allá del ritmo frenético y de las alternativas en el marcador, el choque quedó en el centro del debate por las acciones arbitrales del juez John Brooks y la intervención del VAR, que encendieron a jugadores, entrenadores y aficionados.

Goles de Arsenal 2-2 Manchester City

Desde el pitido inicial, ambos conjuntos apostaron por un intercambio constante de golpes en la jornada 12 del campeonato inglés. El Manchester City golpeó primero por medio de Erling Haaland en el primer tiempo, pero el Arsenal reaccionó de inmediato con el tanto de Kai Havertz para llevar la igualdad al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto visitante volvió a ponerse al frente gracias a Enzo Fernández, aprovechando un tramo de alta exigencia física y táctica en el que el partido se abrió por completo.

Cuando el City parecía encaminar un triunfo valioso a domicilio, Jurriën Timber apareció en el tramo final para firmar el 2-2 definitivo tras una jugada de balón parado que tuvo que pasar por el escrutinio tecnológico.

El gol del empate local tras un saque de esquina generó protestas en el bando visitante por un posible contacto previo sobre Gianluigi Donnarumma y una eventual mano en la acción, aunque el tanto terminó convalidándose tras la revisión,

Los últimos minutos estuvieron marcados por las amonestaciones y la que fue otra polémica. Sobre el último suspiro, un cobro de esquina quedó en la cabeza de Gvardiol, quien impactó el esférico pero este dio en la mano del delantero Viktor Gyokeres. Cuando se pensaba que era penal seguro, desde el VAR decidieron darle continuidad.