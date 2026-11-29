Tras la detención del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en la isla Lanzarote, de Canarias, son varias las preguntas sobre su situación jurídica y eventual extradición a Colombia.

La Fiscalía, que solicitó su captura mediante circular roja de Interpol, debe adelantar el trámite ante las autoridades españolas, para que responda en el país por un presunto caso de acceso carnal violento contra menor de 18 años.

Sin embargo, su defensa advirtió en diálogo con Noticias RCN que existen vacíos procesales y, aunque, compareció ante las autoridades españolas, no conocen los delitos por los que es requerido en Colombia.

“Efectivamente, hubo una primera comparecencia, es una comparecencia preliminar en la que la información fue limitada sobre el pedido de Colombia. Al día de hoy, Carlos Caicedo no ha sido siquiera convocado a audiencia de formulación de imputación, que es cuando se conocen los cargos. En consecuencia, no hemos recibido comunicación alguna sobre cuáles son esos delitos”, indicó la abogada Diana Muñoz.

Defensa de las víctimas reveló detalles estremecedores sobre el caso:

Pese a los argumentos de su defensa, el caso contra Caicedo sigue en pie en la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

La defensa de las víctimas, una menor de once años y su madre, advirtió que el material probatorio en manos de la Fiscalía es “contundente e irrefutable”. En diálogo con este noticiero, el abogado Julián Quintana indicó que los hechos habrían ocurrido en Santa Marta cuando la madre “obviamente cayendo en el engaño, cometió el error de llegar a un apartamento (…) con Carlos Caicedo”.

“Allí”, según comentó, “fue donde se habrían producido los hechos. Ella (la madre de la menor) salió un momento a revisar algunas cosas de un domicilio que había llegado y al regresar se encontró con una escena terrible”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que la detención de Caicedo es “un avance de la justicia frente a las denuncias de violencias sexuales en contextos de poder” y que el “avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador”.