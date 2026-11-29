Pereira vivió este domingo una jornada cargada de nostalgia y simbolismo con la implosión controlada del edificio Invico, una de las estructuras más emblemáticas de Risaralda que sufrió graves daños tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La demolición del inmueble representa una nueva etapa en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por la emergencia que impactó al sur y occidente del país.

En apenas tres segundos, la estructura de 16 pisos se desplomó sobre su propia huella mediante una operación técnica que empleó cerca de 180 kilogramos de explosivos y 180 detonadores electrónicos. El proceso fue ejecutado por la empresa Atila Demoliciones, contratada por el Fondo Milagro, y se desarrolló sin afectar viviendas o edificaciones cercanas.

Un operativo de alta complejidad técnica

La implosión requirió una estricta planificación y la participación de alrededor de 600 personas. Además, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad superior a 1,5 kilómetros para proteger a la comunidad durante el procedimiento.

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Según los responsables de la operación, el edificio cayó exactamente sobre su área de ocupación, evitando daños colaterales. Aunque algunos habitantes reportaron una leve sensación de sismicidad durante la detonación, esta se mantuvo dentro de los parámetros previstos por los expertos.

El Invico fue durante décadas uno de los referentes urbanísticos de Pereira. Con más de 50 años de historia, llegó a ser uno de los edificios más altos de la ciudad y albergó a más de 30 familias que construyeron allí buena parte de sus proyectos de vida. Tras el terremoto, las evaluaciones técnicas concluyeron que la estructura presentaba daños severos que hacían inviable su recuperación.

Entre la nostalgia y la esperanza de nuevos proyectos

Más allá del componente técnico, la demolición estuvo marcada por las emociones de antiguos residentes y ciudadanos que veían en el edificio un símbolo de la ciudad. Uno de ellos fue Mauricio Gutiérrez, exhabitante del inmueble, quien aseguró que presenciar la implosión resultó especialmente difícil por los recuerdos acumulados durante años en el lugar.

El edificio también quedó en la memoria colectiva por ser uno de los escenarios más representativos de la emergencia, debido a que todos sus habitantes lograron evacuar con vida tras el terremoto.

Luego de la demolición, las autoridades iniciarán la recolección de los residuos de construcción y demolición durante las horas nocturnas. Paralelamente, se comenzará a promover la inversión para impulsar nuevos proyectos habitacionales en el terreno que ocupaba la estructura.

Con la desaparición del Invico, Pereira avanza en la reducción de riesgos asociados a los inmuebles afectados por el terremoto y continúa el proceso de reconstrucción que busca devolverles seguridad y nuevas oportunidades a las familias impactadas por la tragedia.