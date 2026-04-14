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El buque ARC Simón Bolívar regresa a Cartagena tras misión en la Antártida

La travesía cubrió un total de 14.700 millas náuticas, consolidándose como una de las misiones más extensas de la Armada Nacional.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
07:13 a. m.
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El buque oceanográfico ARC Simón Bolívar regresó este miércoles a aguas de Cartagena después de completar una expedición de 130 días, de los cuales 40 se desarrollaron en operaciones científicas en la Antártida.

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La travesía cubrió un total de 14.700 millas náuticas, consolidándose como una de las misiones más extensas de la Armada Nacional en territorios australes.

El capitán Carlos Torres, comandante de la embarcación, confirmó que la nave se encuentra fondeada frente a la bahía de Cartagena y que tocará muelle a las 6 de la tarde.

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“Después de que terminamos nuestra travesía en la Antártida durante 40 días hemos navegado por aguas del Pacífico ingresando a Colombia después de 30 días y posteriormente cruzando el canal de Panamá”, explicó.

Desafíos en el retorno por el Caribe

El oficial naval relató las condiciones climáticas enfrentadas durante el regreso: “Con un mar que nos trató muy bien, pero el Caribe colombiano nos recibió como es su distinción, olas muy altas, vientos muy fuertes, pero estamos muy contentos ya de encontrarnos fondeados frente a esta hermosa bahía de Cartagena”.

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Durante los 30 días de navegación desde la Antártida hasta aguas colombianas, la tripulación sorteó diversos desafíos operativos en el océano Pacífico y en el cruce del canal de Panamá, antes de encontrarse con las características aguas del mar Caribe.

Entre la nostalgia y la alegría del arribo

Respecto al estado anímico de la tripulación, el capitán Torres manifestó sentimientos encontrados: “Hoy creo que en lo personal de la tripulación nos inundan dos sentimientos muy importantes, la tristeza porque se acaba esta operación después de 130 días (…) pero también una inmensa alegría de llegar a casa porque no hay cosa más reconfortante para un ser humano que la familia y el hogar”.

El regreso del ARC Simón Bolívar marca el cierre exitoso de una misión que refuerza la capacidad operativa y científica de Colombia en aguas internacionales y en zonas de investigación polar, donde el país mantiene presencia a través de su estación científica.

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