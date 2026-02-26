Buque ARC Simón Bolívar llegó con éxito a Punta Arenas: así avanza la expedición

El buque ARC Simón Bolívar arribó exitosamente al muelle Prat en Punta Arenas, Chile; completando así 83 días de navegación y 9.716 millas recorridas en su expedición antártica. La embarcación científica colombiana permanecerá atracada durante cuatro días para realizar labores de abastecimiento y permitir el descanso de su tripulación antes de emprender el regreso.

¿Por qué es tan importante el muelle?

El muelle es un punto estratégico en Punta Arenas que funciona como puerto turístico, de carga y de recalada para embarcaciones científicas y cruceros que transitan por la Antártida, especialmente durante el verano austral. La escala permitirá al buque colombiano realizar el abastecimiento de víveres necesarios después de las intensas jornadas en aguas antárticas.

Durante la transmisión, varios miembros de la tripulación del ARC Simón Bolívar aprovecharon para enviar saludos a sus familias. El suboficial jefe Darío Hernández dirigió un mensaje a su padre en Bucaramanga: “Papá, sueño cumplido”. Por su parte, Estefanny Boada felicitó a su hijo Franklin Guardo por su cumpleaños número 18: “Hijo, te amo mucho, te adoro. Deseo que este nuevo año sea de muchas bendiciones para ti”.

Expedición completó el día 83

El equipo periodístico conformado por cuatro profesionales ha trabajado de manera continua durante los 83 días de expedición, produciendo contenidos diarios sobre la travesía científica. Tras completar la escala en Punta Arenas y el proceso de reabastecimiento, el buque ARC Simón Bolívar iniciará su viaje de regreso hacia Colombia, concluyendo así su misión en la Antártida.

La sala de operaciones del buque ha sido el epicentro de las transmisiones informativas diarias. Allí, el equipo de Noticias de RCN encabezado por periodistas como Esteban ha trabajado ininterrumpidamente, a pesar de la distancia que separa a sus familias y seres queridos. Esteban resume el espíritu de la misión con un 'buen viento y vuelo', frase que refleja el deseo de seguir adelante a pesar de los desafíos.