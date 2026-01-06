El concierto 'Geometrías del Alma', con obras maestras del periodo barroco, cautivó al público en Cartagena

El Cartagena Festival de Música ofreció el lunes 5 de enero una velada dedicada al periodo barroco con el concierto 'Geometrías del Alma', una presentación que conectó al público con la grandeza de la música clásica a través de una experiencia cargada de técnica y emoción.

La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, bajo la dirección y violín solista de István Várdai, quien condujo una presentación que acercó a los asistentes a la belleza y fuerza expresiva de las obras maestras del barroco.

Durante la noche se interpretaron tres obras emblemáticas: el Concierto para dos violonchelos, el Concierto para arpa y la Suite Orquestal N.o 3. La programación fue diseñada para destacar la riqueza técnica y expresiva característica del periodo barroco, ofreciendo una experiencia musical que combinó virtuosismo instrumental con profundidad emocional.

El título del concierto, Geometrías del Alma, establece una conexión entre la estructura matemática característica de la música barroca y la dimensión emocional de la interpretación.

La presentación fue ampliamente disfrutada por los asistentes, quienes destacaron tanto la calidad técnica de la interpretación como la capacidad de los músicos para transmitir la sensibilidad inherente a las composiciones barrocas.

El concierto se suma a la programación del festival, que continúa posicionándose como un referente en la promoción de la música clásica en la región..