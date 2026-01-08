CANAL RCN
Difunden cartel con los presuntos responsables del linchamiento de un conductor en Kennedy

Las autoridades dieron a conocer el afiche de los presuntos responsables en la muerte de un conductor por linchamiento y piden ayuda para identificarlos.

enero 08 de 2026
07:13 a. m.
Este 8 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer un afiche con el que piden ayuda a la ciudadanía para identificar a tres personas presuntamente implicadas en el linchamiento a un conductor en la localidad de Kennedy, el cual causó su fallecimiento el pasado 11 de noviembre.

policía afiche más buscados
FOTO: MEBOG

La víctima de este hecho de intolerancia fue un hombre identificado como Mauricio Cendales, quien segundos antes de ser sometido a una golpiza, había arrollado a unos motociclistas y a un uniformado de la Policía en aparente estado de embriaguez.

Luego de ser reducido por la comunidad, quedó en grave estado de salud, por lo que fue trasladado a la Clínica de Occidente donde falleció a causa de las heridas provocadas por múltiples personas que los golpearon con objetos contundentes.

Las tres personas que busca la Policía

En diálogo con Noticias RCN, el coronel Álvaro Mora de la Mebog, indicó que se hace público este cartel con las personas que están tratando de ser identificadas por las autoridades tras ser vinculadas directamente con el delito de homicidio.

La seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá presenta ante la opinión pública este cartel con el rostro de tres personas que participaron de manera directa en el homicidio del señor Mauricio Cendales.

"Resalto el trabajo por parte de nuestros investigadores del análisis de más de 40 horas de video de las cámaras de seguridad", indicó el uniformado, señalando que fueron más de 200 personas que persiguieron a la víctima.

