El millonario salario que tendrá el esposo de Irene Vélez con el Gobierno Nacional

Crece la controversia alrededor de la ministra de Minas, Irene Vélez, el Gobierno Nacional y su esposo, Sjoerd Van Grootheest, quien se conoció fue contratado por el Fondo Colombia en Paz y estará encargado de liderar estrategias de comunicación para la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, por lo que recibirá un millonario salario mensualmente.

El neerlandés es un cineasta y antropólogo que ha producido varias cintas relacionadas con el fin del conflicto armado tras las firmas del Acuerdo de Paz.

El Fondo Colombia en Paz tiene como función administrar los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz que se estableció en 2016 con la otrora guerrilla de las Farc y ahora el esposo de la ministra de Minas hará parte de éste.

Controversial contrato

La controversia ha crecido debido a que el pasado mes de junio la ministra Vélez presentó su declaración de conflictos de interés y allí se omitieron los datos personales de su actual pareja sentimental.

El punto central de la polémica está en que en el documento, obligatorio para los funcionarios públicos, señalaba el año pasado que este hombre neerlandés era su esposo, pero coincidencialmente para este 2023 desapareció.

Sin embargo, debido a las críticas que se han desatado, la ministra aseguró que había ocurrido “un error de digitación” en la declaración de bienes y conflictos de interés y ya ese fue corregido.

“Sobre el documento ‘declaración de bienes y conflictos de interés’ publicado por la función pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido”, expuso Vélez a través de su cuenta de Twitter.

Contrato de esposo de la ministra Vélez

Según se conoció, el contrato que firmó el cónyuge de la ministra fue de un total de 128′770.000 pesos, que se pagarán en 10′730.000 pesos mensuales.

La funcionaria también señaló que el contrato que firmó su esposo no tiene nada que ver con sus funciones: “Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”, explicó.