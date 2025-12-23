CANAL RCN
Colombia Video

Enfrentamiento en Nariño: disidencias pretendían dejar explosivos en plena vía pública

El Ejército logró frustrar lo que parecía ser un atentado de las Disidencias de las Farc en la zona.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
01:50 p. m.
Un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc paralizó este martes la movilidad en la vía que conduce al aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, cuando las autoridades frustraron un intento del grupo armado de instalar artefactos explosivos en el sector de Puente Bermúdez.

Ejército frustra atentado de las disidencias en Nariño

Los hechos se registraron desde las seis de la mañana de este martes, cuando residentes del área reportaron fuertes ráfagas de fusil en la zona.

Cientos de conductores y pasajeros quedaron varados en medio del operativo de seguridad, muchos de ellos con la intención de llegar al aeropuerto o desplazarse por vía terrestre hacia otros municipios.

“Estábamos cerquita de donde estaba el Ejército y cuando rafaguearon al Ejército, pues se escuchaba, estábamos cerquita", relató uno de los afectados.

Otro ciudadano que vivió los momentos de angustia expresó su frustración: “Eso da ira, rabia, porque uno siente que ya no puede viajar tranquilo a visitar ni a su familia y en estas épocas donde uno más ansía estar con la familia”.

Según información oficial del Ejército, las tropas actuaron con base en inteligencia militar que permitió localizar los artefactos explosivos antes de que fueran activados.

“Logramos desarticular y evitar una acción terrorista sobre el sector de Puente Bermúdez. Una vez las tropas llegan a la verificación por información de inteligencia, se logra establecer la ubicación de unos artefactos explosivos para afectar la vía y la población civil", confirmó el coronel Carlos Didier Pérez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.

El hostigamiento armado se habría presentado por parte de integrantes de las disidencias de las Farc, quienes reaccionaron ante la intervención de las autoridades.

La situación generó zozobra entre la comunidad, especialmente considerando la proximidad con la ciudad de Pasto, algo que no se habría presentado en años inmediatamente anteriores, según reportes locales.

Ejército se enfrentó a las disidencias en Nariño

Las autoridades departamentales anunciaron que se realizará un consejo de seguridad para evaluar lo ocurrido y determinar medidas adicionales.

“Nosotros realizaremos un consejo de seguridad para tener mayor claridad sobre lo que ha sucedido, también hacer el llamado de atención a la comunidad de siempre basarse en la información que entregan los medios oficiales”, aseguró Fredy Gámez, gobernador de Nariño.

