CANAL RCN
Colombia

Nuevos detalles sobre el caso de una mujer que murió mientras le hacían un tatuaje en Bogotá

La FM conoció más información acerca del caso ocurrido en una vivienda en Bogotá, donde falleció la mujer tras la anestesia.

Foto: Noticias RCN.
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
10:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una mujer murió en Bogotá mientras le realizaban un tatuaje en su casa. Al parecer, la aplicación de la anestesia fue el detonante.

Mujer murió en su casa mientras se realizaba un tatuaje en Bogotá
RELACIONADO

Mujer murió en su casa mientras se realizaba un tatuaje en Bogotá

Yenifer García, la mujer de 33 años, vivía en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Pasadas las 9:30 a. m. del 15 de agosto, se estaba llevando a cabo la tercera sesión del tatuaje que terminó con el trágico desenlace.

Revelan quién es el señalado anestesiólogo

Una amiga le habría recomendado a un anestesiólogo, quien en realidad no tenía experiencia para estos procedimientos, sino que era un auxiliar de enfermería. García falleció en ese momento, ante la presencia de este hombre y el tatuador.

Fueron las hijas de la mujer quienes se pusieron en contacto con el servicio de emergencias y 30 minutos después llegaron los médicos, junto con la Policía. Sin embargo, nada se pudo hacer.

Fue por un tatuaje y terminó en UCI: investigan procedimiento con anestesia en centro estético
RELACIONADO

Fue por un tatuaje y terminó en UCI: investigan procedimiento con anestesia en centro estético

La FM conoció detalles de la investigación y reveló que el anestesiólogo se llama Juan Jadir Sánchez Goez, quien en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud aparece que efectivamente es auxiliar de enfermería y sin contar con una especialización en anestesiología.

Le puede interesar: Anestesiólogo que practicó sedación a mujer que murió por tatuaje es auxiliar de enfermería: así va la investigación

Le ponen la lupa también al dispensario de medicamentos

Sebastián Gómez, el abogado que está llevando el proceso, le contó a la emisora que, aparte de no estar certificado, en el lugar donde el auxiliar trabaja tampoco está autorizado por las autoridades de salud, por lo que quedan dudas acerca de los medicamentos que suministra, teniendo en cuenta que no son de venta libre.

Con respecto a la víctima, contó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. Además, indicó que las autoridades incautaron los elementos quirúrgicos de la escena para encontrar más pruebas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Esta es la alternativa para que más de 500.000 estudiantes regresen a las aulas en un par de semanas tras el terremoto

Bogotá

Colapso de obra en Bogotá dejó siete heridos: trabajadores denuncian falta de contrato y seguridad

Policía Nacional

Director de la Policía anuncia cambios al interior de la institución para fortalecer la lucha contra estructuras criminales

Otras Noticias

Ciclismo

Harold Tejada firmó 'etapón' en la etapa 6 de la Vuelta a España: Pogačar volvió a brillar

El colombiano se logró meter al top 10, así quedó.

Contraloría General de la República

Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados

El contralor delegado para la salud, Julián Niño, señaló que persiste la preocupación sobre las EPS intervenidas y la crisis por sus estados financieros.

Dólar

¡Inesperada tendencia! Así abrió el dólar en Colombia hoy 27 de agosto de 2026

Argentina

Tragedia: hincha murió en el Más Monumental tras el partido entre River e Independiente Santa Fe

Horóscopo

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: decisiones antes del eclipse