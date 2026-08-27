Nuevos detalles sobre el caso de una mujer que murió mientras le hacían un tatuaje en Bogotá

Una mujer murió en Bogotá mientras le realizaban un tatuaje en su casa. Al parecer, la aplicación de la anestesia fue el detonante.

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Yenifer García, la mujer de 33 años, vivía en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Pasadas las 9:30 a. m. del 15 de agosto, se estaba llevando a cabo la tercera sesión del tatuaje que terminó con el trágico desenlace.

Revelan quién es el señalado anestesiólogo

Una amiga le habría recomendado a un anestesiólogo, quien en realidad no tenía experiencia para estos procedimientos, sino que era un auxiliar de enfermería. García falleció en ese momento, ante la presencia de este hombre y el tatuador.

Fueron las hijas de la mujer quienes se pusieron en contacto con el servicio de emergencias y 30 minutos después llegaron los médicos, junto con la Policía. Sin embargo, nada se pudo hacer.

La FM conoció detalles de la investigación y reveló que el anestesiólogo se llama Juan Jadir Sánchez Goez, quien en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud aparece que efectivamente es auxiliar de enfermería y sin contar con una especialización en anestesiología.

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Le ponen la lupa también al dispensario de medicamentos

Sebastián Gómez, el abogado que está llevando el proceso, le contó a la emisora que, aparte de no estar certificado, en el lugar donde el auxiliar trabaja tampoco está autorizado por las autoridades de salud, por lo que quedan dudas acerca de los medicamentos que suministra, teniendo en cuenta que no son de venta libre.

Con respecto a la víctima, contó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. Además, indicó que las autoridades incautaron los elementos quirúrgicos de la escena para encontrar más pruebas.