¿Quién es Saúl Severini Caballero? El exparamilitar del Frente Pivijay capturado en Cali

Saúl Severini permaneció prófugo de la justicia durante 16 años.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
06:19 p. m.
En la mañana de este miércoles 3 de septiembre, la Policía Nacional capturó en Cali al exparamilitar Saúl Alfonso Severini Caballero, quien conformó el Frente Pivijay, fue jefe del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y socio de alias Jorge 40.

Severini fue miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una estructura paramilitar liderada por Salvatore Mancuso. Por su participación en actividades criminales, el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo condenó en enero de 2020 a 400 meses de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Saúl Severini fue requerido por la JEP

A pesar de esta condena, logró evadir la captura en dos ocasiones: primero en 2006, durante un operativo en Pivijay, y nuevamente en 2014, en un procedimiento realizado en San Ángel.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo ha requerido para que rinda testimonio sobre los vínculos entre el grupo paramilitar y empresarios y políticos del departamento de Magdalena, en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad.

Así fue la captura de Saúl Severini

La (Dijín) de la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía 242 especializada en Derechos Humanos, logró finalmente ejecutar una orden judicial que había permanecido sin cumplirse durante años, debido a la habilidad del exparamilitar para eludir la acción de las autoridades.

Severini se ocultó en Venezuela, lo que complicó aún más su ubicación y posterior captura por parte de las autoridades.

