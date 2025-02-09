CANAL RCN
Este fue el papel del séptimo capturado en el caso Miguel Uribe: revelaron detalles

La Fiscalía le imputó cuatro delitos.

septiembre 02 de 2025
01:48 p. m.
La investigación por la muerte del senador Miguel Uribe sigue revelando nuevas piezas en la estructura criminal que habría planeado y ejecutado el ataque.

En las últimas horas, la Fiscalía presentó ante los jueces la imputación de cargos contra el séptimo detenido en este proceso, a quien el ente acusador considera pieza determinante en los hechos.

Este fue el papel del séptimo capturado en el caso Miguel Uribe

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes, expuso con detalle los elementos de prueba que vinculan a este procesado con la manipulación y control ejercido sobre el adolescente que finalmente disparó.

Según explicó la funcionaria, el detenido no solo conocía previamente al menor, sino que lo habría convertido en parte de su estructura criminal, al punto de llamarlo su "firma".

Un llamado utilizado para denotar su rango superior respecto de las actividades criminales del menor infractor.

En su intervención, Reyes señaló:

Se dispuso el uso de un menor de edad para accionar a la menor de edad que usted conocía previamente y a quien éste le llamaba su firma, utilizado para denotar su rango superior respecto de las actividades criminales del menor infractor.

El homicidio fue cometido a cambio de un dinero prometido

El organismo investigador insistió en que este procesado tuvo un papel central dentro de la planeación del crimen, pues fue quien garantizó la participación del menor, asegurando que cumpliera con la orden de asesinar al senador bajo la promesa de una recompensa económica.

Según la Fiscalía, el esquema criminal estaba diseñado para otorgar un pago específico a cada integrante, dependiendo del rol desempeñado en el plan.

La remuneración, sin embargo, estaba condicionada a que el resultado fuera la muerte de la víctima.

