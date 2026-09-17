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Fernando Solórzano denunció grave robo a uno de sus hijos en el norte de Bogotá

El hombre relató detalles del robo en el que uno de sus hijos perdió importantes pertenencias.

Foto: Captura pantalla IG @flacosolorzano
Foto: Captura pantalla IG @flacosolorzano

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
08:29 a. m.
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La inseguridad en Bogotá no da tregua, pues son cientos de casos en los que la ciudadanía resulta siendo víctima de los delincuentes que cada vez más encuentran maneras nuevas de estafar e impactar a la sociedad.

En una nueva ocasión, Fernando Solórzano, más conocido artísticamente como el Flaco Solórzano, tomó sus redes sociales para exponer la delicada situación por la que atravesó su hijo al ser víctima de robo en la localidad de Usaquén.

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¿Qué le pasó al hijo de Fernando Solórzano?

El actor tomó sus redes sociales para realizar la respectiva denuncia pública al dar a conocer que los hechos se presentaron en horas de la mañana del pasado miércoles 16 de septiembre, en el barrio Cedritos, en Bogotá.

Según el relato del actor, su hijo dejó su vehículo parqueado en una de las zonas residenciales de esta zona al disponerse a realizar otras actividades. Sin embargo, dos delincuentes llegaron rápidamente para abrir el vehículo y robar su computadora.

Pero el hecho no terminó allí ya que los sujetos también decidieron abrir el capó para “destruir completamente el motor”,según relató el actor. Ante el interés por conocer mayor información sobre lo ocurrido, cámaras de seguridad lograron captar el hecho en donde se observa a los delincuentes cometiendo del delito.

“Quiero que vean cómo trabajan estos delincuentes porque están repitiendo mucho esto en dicha zona”, aseguró.

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¿Qué captaron las cámaras de seguridad?

Las imágenes, compartidas por el hombre en su cuenta oficial de Instagram, dejan ver el instante en el que los delincuentes llegaron en una camioneta y proceden a bajarse de la misma para observar lo que había al interior del vehículo de su hijo.

En dicho instante, uno de los hombres se pone un chaleco reflectivo e interactúa con el segundo, quien se recostó sobre el vehículo y, segundos después, logró realizar una maniobra para abrir rápidamente el capó del carro.

Tras varios minutos de manipular el motor, los delincuentes se retiran de la zona al subir nuevamente al vehículo en el que llegaron.

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