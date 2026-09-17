Influencer brasileña fallece días después de someterse a cirugía estética: habría sido víctima de 'ciberacoso'

La tiktoker brasileña de 22 años, Duda Alves, fue encontrada sin vida el pasado 13 de septiembre y su familia ha confirmado la noticia; a pesar de no haber hecho público el motivo exacto de su fallecimiento, algunos rumores aluden a un posible suicidio a raíz de fuertes críticas que sufrió luego de una operación que la joven se realizó.

Días antes de su muerte, la influencer se sometió a una cirugía de reducción de busto y a través de sus redes manifestó dolores y vómitos; además, habría recibido críticas agresivas a raíz del procedimiento médico. No hay ningún informe oficial que reporte que los comentarios recibidos tengan relación con su fallecimiento, pero medios locales señalan que podría ser una línea de investigación.

¿Quién era Duda Alves?

Con más de 700 mil seguidores en su cuenta de TikTok y conocida como "la niña que odia todo", Duda Alves era una creadora de contenido brasilera de 22 años que se hizo famosa por compartir en sus redes situaciones cotidianas de forma graciosa.

A pesar de no haberse confirmado la causa oficial del deceso, algunos de los usuarios de redes sociales no han dejado de lanzar especulaciones acerca de la relación entre los comentarios recibidos por la influencer y el trágico final; en uno de sus últimos videos afirmó haber recibido respuestas por parte de "hombres repugnantes", lo que confirmaría la teoría de acoso virtual.

Preocupación por aumento de acoso virtual

Según informes de la UNESCO, 1 de cada 10 adolescentes ha experimentado ciberacoso y el aumento del uso de redes sociales por parte de esta población hace que la estadística pueda seguir creciendo. Plataformas como YouTube o TikTok son en las que más se presentan los casos de acoso y hostigamiento virtual.