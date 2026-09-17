CANAL RCN
Tendencias

Juanpis González se burló de Karina García por polémica contra los perros criollos

Juanpis González se sumó a la polémica de Karina García contra los perros criollos.

juanpis-gonzalez-burla-karina-garcia-video
Foto: FB Juanpis González y Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El personaje de Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, se refirió a Karina García durante uno de sus shows en vivo y aprovechó la polémica por los comentarios de la influencer sobre un perro para lanzar varias pullas entre risas.

La controversia que involucró a Karina García volvió a aparecer en escena, esta vez de la mano de Juanpis González. Durante una presentación en vivo junto al cantante puertorriqueño Álvaro Díaz, el personaje retomó los comentarios que la creadora de contenido había hecho semanas atrás sobre un perro que, según relató, una amiga recibió como regalo.

Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota
RELACIONADO

Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota

En el episodio polémico, Karina García contó en una transmisión que había recomendado devolver el animal porque no era un pomerania de raza pura. La influencer explicó que se trataba de una mezcla entre pomerania y shih tzu y llegó a compararlo con una “rata”, mientras calificaba de “original” a su propia mascota.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó críticas de usuarios que cuestionaron la forma en que se había referido al animal y la comparación entre mascotas según su raza.

¿Qué dijo Juanpis González sobre Karina García?

En medio de su conversación con Álvaro Díaz, Juanpis explicó al cantante quién era Karina García y utilizó el episodio del perro como punto de partida para sus comentarios.

Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García: esta fue su reacción
RELACIONADO

Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García: esta fue su reacción

Con el tono de humor característico del personaje, hizo referencia a las cirugías estéticas de la influencer para establecer una comparación con la exigencia de que el perro fuera “original”.

La vieja no tiene original ni el pelo, todo lo tiene operado. La nariz es operada, los labios son operados y devuelve el perrito porque no es original, expresó Juanpis durante el show.

La frase provocó risas entre los asistentes y convirtió nuevamente la controversia en tema de conversación en redes sociales.

Juanpis González mencionó a Kris R en burla a Karina García

El comediante también llevó la situación al entorno sentimental de García. Después de sus comentarios, hizo una referencia directa a Kris R, actual pareja de la influencer.

Kris R reveló cómo inició su relación con Karina García: ¿Ya no hablaba con Altafulla?
RELACIONADO

Kris R reveló cómo inició su relación con Karina García: ¿Ya no hablaba con Altafulla?

"Uno devuelve a la perrita. Este comentario no le gustó a Kris R”, dijo Juanpis, cerrando la intervención con otra de las bromas que generaron reacción entre el público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Yina Calderón destapó detalles que no se conocían sobre 'Epa Colombia'

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 17 de septiembre de 2026

Artistas

Ed Sheeran se queda sin teloneros y banda de apoyo para su gira tras renuncia masiva como apoyo a Macklemore

Otras Noticias

Bogotá

Menor de 14 años fue aprehendido por intentar asesinar con arma blanca a hombre de 32 años en Bogotá

La aprehensión se produjo tras una riña que comenzó durante un juego con armas cortopunzantes entre amigos en Kennedy.

Atlético Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional en el debut de James

Hay movimiento en la tabla de posiciones del fútbol colombiano tras el reciente triunfo de Atlético Nacional enfrentándose a Internacional de Bogotá.

España

Intentó asesinar a su esposa y luego se quitó la vida: su hija alertó a las autoridades

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 16 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

EPS

Se extiende por un año más la intervención a la EPS Famisanar