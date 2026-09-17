Juanpis González se burló de Karina García por polémica contra los perros criollos

El personaje de Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, se refirió a Karina García durante uno de sus shows en vivo y aprovechó la polémica por los comentarios de la influencer sobre un perro para lanzar varias pullas entre risas.

La controversia que involucró a Karina García volvió a aparecer en escena, esta vez de la mano de Juanpis González. Durante una presentación en vivo junto al cantante puertorriqueño Álvaro Díaz, el personaje retomó los comentarios que la creadora de contenido había hecho semanas atrás sobre un perro que, según relató, una amiga recibió como regalo.

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En el episodio polémico, Karina García contó en una transmisión que había recomendado devolver el animal porque no era un pomerania de raza pura. La influencer explicó que se trataba de una mezcla entre pomerania y shih tzu y llegó a compararlo con una “rata”, mientras calificaba de “original” a su propia mascota.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó críticas de usuarios que cuestionaron la forma en que se había referido al animal y la comparación entre mascotas según su raza.

¿Qué dijo Juanpis González sobre Karina García?

En medio de su conversación con Álvaro Díaz, Juanpis explicó al cantante quién era Karina García y utilizó el episodio del perro como punto de partida para sus comentarios.

Con el tono de humor característico del personaje, hizo referencia a las cirugías estéticas de la influencer para establecer una comparación con la exigencia de que el perro fuera “original”.

La vieja no tiene original ni el pelo, todo lo tiene operado. La nariz es operada, los labios son operados y devuelve el perrito porque no es original, expresó Juanpis durante el show.

La frase provocó risas entre los asistentes y convirtió nuevamente la controversia en tema de conversación en redes sociales.

Juanpis González mencionó a Kris R en burla a Karina García

El comediante también llevó la situación al entorno sentimental de García. Después de sus comentarios, hizo una referencia directa a Kris R, actual pareja de la influencer.

"Uno devuelve a la perrita. Este comentario no le gustó a Kris R”, dijo Juanpis, cerrando la intervención con otra de las bromas que generaron reacción entre el público.