Menor de 14 años fue aprehendido por intentar asesinar con arma blanca a hombre de 32 años en Bogotá

Un menor de 14 años fue aprehendido por las autoridades en la localidad de Kennedy, Bogotá, señalado de intentar asesinar con arma blanca a un hombre de 32 años que resultó gravemente herido.

El procedimiento se realizó cuando el adolescente salía de su residencia en el barrio Amparo, acompañado de su padre.

Menor intentó asesinar a un hombre en Bogotá

Según informaron las autoridades, la captura fue resultado de labores de verificación y seguimiento adelantadas por investigadores policiales.

“Este resultado se obtiene luego de labores de verificación y seguimiento adelantadas por nuestros investigadores. El procedimiento se realizó en vía pública del barrio Amparo, en la localidad de Kennedy, momento en que este adolescente se disponía a salir de su residencia”, reveló el teniente coronel, Manuel Ricardo Saavedra, jefe protección y servicios especiales MEBOG.

Los hechos habrían comenzado mientras el menor compartía con un grupo de amigos en medio de un juego con armas cortopunzantes.

"Todo había comenzado mientras el menor compartía con unos amigos en medio de juego con armas cortopunzantes, situación que desencadenó una riña recíproca, dejando un hombre gravemente herido", añadió Saavedra.

El joven habría agredido de manera contundente con un arma blanca al hombre de 32 años durante la confrontación.

La víctima resultó con heridas graves producto del ataque, aunque las autoridades no especificaron detalles sobre su estado de salud actual ni si permanece hospitalizado.

El adolescente fue requerido por el Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con función de control de garantías y quedó a disposición de esta autoridad competente para su respectiva judicialización, donde se determinará su situación jurídica conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Autoridades revelan cifras de menores aprehendidos

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De momento, las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este violento incidente en Kennedy.

Cabe mencionar que, durante el 2026, las autoridades han realizado 45 aprehensiones de menores por diferentes delitos en Bogotá.