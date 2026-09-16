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Resultado Super Astro Luna hoy, 16 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Todo está definido luego del sorteo del Super Astro Luna de este 16 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 16 de 2026
10:56 p. m.
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En el Super Astro Luna aparecen números por todas partes, pero no todos cumplen la misma función. Están las cuatro cifras que pueden convertirse en ganadoras y, al mismo tiempo, existe otro número que sirve para identificar la edición específica del sorteo.

La diferencia parece evidente cuando se explica, aunque puede generar confusión al momento de consultar resultados. El número de sorteo no participa como una quinta cifra ni modifica la combinación ganadora: funciona como una referencia para distinguir una jornada de otra.

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Este 16 de septiembre de 2026 tendrá su propia identificación y, por separado, dejará cuatro cifras acompañadas por un signo zodiacal.

Uno servirá para saber exactamente qué sorteo se está consultando. Los otros serán los que realmente concentren la atención de los jugadores.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de septiembre de 2026

Este 16 de septiembre, a las 10:50 de la noche, se realizó el más reciente sorteo del Super Astro Luna.

Los apostadores esperaron con atención y conocieron que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: 1889.
  • Signo: Capricornio.

Al consultar el resultado es importante identificar primero la fecha de la jornada y, posteriormente, revisar las cuatro cifras y el signo publicados. De esta manera se evita comparar una apuesta con información correspondiente a otro sorteo.

Esto cobra especial importancia cuando se revisan resultados varios días después. En una misma semana se acumulan diferentes combinaciones y una consulta realizada únicamente a partir de números puede terminar mezclando jornadas distintas.

¿Para qué sirve el número de sorteo del Super Astro Luna?

Cada jornada cuenta con una identificación que permite individualizarla dentro de la programación del juego. Es una referencia diferente de las cuatro cifras obtenidas durante la extracción.

Pensemos en ella como una especie de consecutivo: permite distinguir un sorteo de los realizados anteriormente y facilita ubicar una jornada específica dentro de los registros.

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Las cuatro cifras tienen otra función. Junto con el signo zodiacal conforman el resultado que posteriormente utilizan los participantes para revisar sus apuestas.

La diferencia resulta especialmente útil al consultar históricos. Dos jornadas podría, incluso, compartir alguna cifra o presentar semejanzas entre sus resultados, pero seguirían siendo sorteos independientes realizados en fechas diferentes.

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