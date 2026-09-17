Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional en el debut de James

El Atlético Nacional de Lucas González sigue afianzándose con buenos resultados. En la Liga BetPlay, el equipo sumó tres puntos más tras derrotar a Internacional de Bogotá en condición de visitante, pese a que el estadio El Campín estaba lleno de hinchas 'verdolagas'.

Este triunfo se convierte en el primero con James Rodríguez en el terreno de juego, por lo que habrá que ver si la buena racha con el '23' se mantiene para los próximos encuentros. De momento, el equipo está muy bien posicionado en la tabla y con varios juegos pendientes.

Tabla de posiciones del fútbol colombiano

Con la victoria ante Inter, Atlético Nacional ya le pisa los talones al América de Cali, que ha liderado el campeonato con holgura, pero perdió su primer partido del semestre el pasado lunes frente a Deportivo Pasto en El Campín.

A esto hay que sumarle que Nacional solamente tiene 7 partidos, mientras que América lleva 9 y algunos ya llegaron a los 10. La diferencia por ahora es de dos puntos entre rojos y verdes, dos clubes que probablemente clasificarán a cuadrangulares con fechas de anticipación.

Por debajo de ellos vienen varios equipos en un nivel parejo y que le ponen emoción a la definición por clasificar a las finales de la Liga. Eso sí, estamos apenas sobre la mitad del 'todos contra todos', por lo que queda mucho por definir.

La sorpresa está en el fondo de la tabla, donde se encuentra el Junior de Barranquilla, actual bicampeón del fútbol colombiano y que probablemente no podrá defender su título. Tienen 3 puntos en 7 partidos, por lo que necesitarían un paso casi perfecto.

Así quedó la tabla de posiciones: