Director de Medicina Legal revela cifras sobre cuántos menores están desaparecidos en Colombia

Bogotá enfrenta un panorama de preocupación por los más recientes casos de menores de edad desaparecidos. En Mañana Express se abrió un espacio de análisis con el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, para abordar la dimensión y los retos que enfrenta el país frente a la desaparición de menores en Colombia.

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La conversación giró en torno a interrogantes clave: desde el número actual de niños y adolescentes reportados como desaparecidos y las regiones más afectadas, hasta el papel que cumple Medicina Legal en articulación con la Fiscalía para su ubicación.

El director de Medicina Legal reveló que entre 2016 y agosto de 2026 se han registrado 17.282 desapariciones de menores de 17 años en el país. Las cifras muestran que Bogotá concentra 5.221 casos, seguida por Antioquia con 1.313 y Cundinamarca con 1.300. La proporción entre hombres y mujeres es prácticamente igual: 50 % en cada grupo.

El papel de Medicina Legal

Cortés explicó que el Instituto cumple un rol clave en articulación con la Fiscalía y la Policía a través de la Alerta Rosa, mecanismo que integra a las instituciones para la búsqueda inmediata de menores.

El sistema SIRDECC permite consolidar y consultar la información de desaparecidos, facilitando la coordinación entre autoridades. “Las personas pueden acercarse a cualquier oficina de Medicina Legal, Fiscalía o Policía para reportar la desaparición”, señaló el director.

¿Cuántos menores han sido encontrados con vida en lo corrido de 2026?

En lo corrido de este año, Medicina Legal reporta que 1.367 menores han sido encontrados con vida, mientras que 110 fueron hallados sin vida. Actualmente permanecen desaparecidos 2.752.

Casos recientes que continúan bajo investigación

El director también se refirió a dos hechos recientes que han conmocionado al país. Por un lado, el caso de la niña Michelle en Buriticá, Antioquia, sobre el cual el Instituto ya entregó un informe preliminar y posteriormente uno más detallado a la Fiscalía, que adelanta las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, mencionó la situación de la menor hallada en Ciudad Bolívar, Bogotá, cuyo cuerpo fue recibido hace apenas dos días y sometido a estudios preliminares. Según explicó Cortés, actualmente se adelantan análisis histopatológicos y genéticos para confirmar la identidad y establecer hipótesis sobre la causa de muerte.

Asimismo, el director precisó que en este último caso la Fiscalía investiga un posible abuso, mientras Medicina Legal trabaja en la elaboración del dictamen pericial que será entregado a la autoridad judicial. De esta manera, ambos procesos reflejan la articulación entre las instituciones y la necesidad de avanzar con rigor científico y judicial para esclarecer los hechos, al tiempo que se mantiene la atención pública sobre la gravedad de la desaparición y muerte de menores en el país.