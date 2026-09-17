Gobierno Petro habría intercambiado cartas con el ELN para negociar liberación de funcionarios del CTI

Noticias RCN conoció los detalles de unas cartas que habrían sido intercambiadas entre el ELN y el gobierno del expresidente Gustavo Petro, con las que buscarían negociar bajo cuerda la salida de cuatro peligrosos cabecillas a cambio de la liberación de los agentes del CTI secuestrados.

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Al parecer, en los documentos se habla de negociaciones y acuerdos para lograr la libertad de los funcionarios de la Fiscalía que llevan un año y cuatro meses en poder de este grupo armado.

Se trata de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.

Los cuatro cabecillas que pedía el ELN

Según se conoció, en una primera comunicación el ELN pedía una acción humanitaria a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para el intercambio de cuatro importantes cabecillas que habían sido capturados durante el gobierno Duque.

Los nombres que aparecen en la carta corresponden a José Rosely Cruz, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada.

Posteriormente, el DNI a través de su entonces director, Jorge Lemus, contestó que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, estaba dispuesto a evaluar el canje de los funcionarios secuestrados por cuatro miembros del ELN que padecieran condiciones médicas graves.

Las negociaciones no se concretaron

Por su parte, el ELN señaló en una de las misivas que serían la ONU y la iglesia católica las entidades encargadas de mediar en los diálogos para liberar a dos funcionarios del CTI y dos de la Dijín, a cambio de cuatro guerrilleros presos.

Cabe mencionar que las negociaciones de canje no llegaron a concretarse por parte del anterior gobierno.