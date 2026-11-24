Noticias RCN conoció en exclusiva múltiples registros audiovisuales que documentan el recorrido de la camioneta blanca tipo Renault Duster que fue utilizada como carro bomba en el atentado perpetrado en las últimas horas en el centro de Villavicencio.

Las imágenes muestran el recorrido del vehículo, que llevaba una carpa en la parte trasera para ocultar su carga explosiva. La camioneta habría transitado desde zonas rurales del departamento hasta llegar a su ubicación final, frente al edificio de la Gobernación del Meta.

Los videos de cámaras de seguridad y de los peajes muestran el paso de la camioneta por diferentes puntos. El vehículo fue captado mientras transitaba por uno de los peajes de acceso a Villavicencio. Incluso, en algunas de las grabaciones se logra observar el rostro del conductor.

Adicionalmente, se conoció que la camioneta fue robada en marzo pasado en Puerto Gaitán por cuatro sujetos armados, señalados de pertenecer al Frente 39 de las disidencias de las Farc.

Según las primeras hipótesis, durante más de ocho meses se habría planeado el atentado y la adecuación del automotor para transportar cerca de 100 kilos de pentonita.

Por el momento, las autoridades recopilan pruebas y revisan los registros audiovisuales para establecer la ruta completa del vehículo y la identidad de quienes participaron en el ataque.

¿Quién estaría detrás del atentado?

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Según las investigaciones preliminares, uno de los principales sospechosos es un hombre identificado como alias Antonio o Antonio Medina, quien habría sido firmante del acuerdo de paz con las Farc, pero posteriormente fue expulsado por reincidir en actividades delictivas.

Las autoridades investigan su posible vinculación con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco o con las estructuras bajo el mando de alias Calarcá.

Las investigaciones también señalan que alias Antonio Medina pertenecería a las estructuras 39 y 28 de las disidencias, junto con alias Paul. Estas organizaciones ilegales tienen presencia en el departamento del Meta, donde mantienen atemorizadas a las comunidades mediante extorsiones y ataques violentos.