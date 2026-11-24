Una mujer de 83 años y sus dos hijas, de 59 y 54 años, fueron encontradas sin vida al interior de un apartamento en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de sus muertes.

Investigan la extraña muerte de tres mujeres en Usaquén

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De acuerdo con los primeros datos del caso conocidos por este medio, las tres mujeres habrían atravesado una difícil situación económica relacionada con una hipoteca, por la que presuntamente iban a perder una propiedad. Esta situación sería una de las hipótesis que se analizan, luego de que se conociera que se habría registrado presunto consumo de cianuro.

El hallazgo se produjo después de que personal del edificio solicitara autorización para ingresar al inmueble, debido a que no tenían noticias de las mujeres y habían percibido fuertes olores provenientes del apartamento.

Frente a este caso, el sociólogo Luis Barragán, de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la pérdida de una vivienda o del patrimonio familiar puede convertirse en un factor de desesperanza, especialmente cuando se presenta de manera repentina.

"Entender que el perder el hogar o perder ese espacio puede de alguna forma convertirse o leerse como sinónimo de una desesperanza que puede llevar a ese sentimiento de la fatalidad y esa posibilidad de no encontrar un sentido más para la vida", señaló el experto.

Barragán también se refirió a las presiones sociales relacionadas con el éxito y la estabilidad económica.

"Estamos en un sistema en donde el rendimiento, el éxito, la competencia se vuelven lógicas hegemónicas que se reproducen constantemente y a veces también perdemos de vista que también somos seres vulnerables", añadió.

Por ahora, las autoridades adelantan pruebas toxicológicas a los tres cuerpos para establecer si efectivamente hubo ingesta de cianuro y determinar si se trató de una decisión autónoma.