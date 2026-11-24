Una nueva emergencia se ha registrado en una de las viviendas del actor Will Smith, ubicada en Calabasas, California, durante la noche de este lunes 23 de noviembre.

Las aterradoras imágenes, difundidas principalmente en redes sociales, dejan ver las amplias llamas y las grandes columnas de humo que se tomaron gran parte de la vivienda valuada en aproximadamente 42 millones de dólares.

¿Qué pasó en la casa de Will Smith?

Tras el reporte de la emergencia, equipos de bomberos llegaron al sitio para atender el fuego que tiñó parte del cielo de un rojo intenso junto con amplias columnas de humo. El predio, ubicado en Cold Canyon Road, posee un terreno de 150 acres con una residencia principal de 25.000 pies cuadrados.

Según el medio Page Six, las llamas se habrían originado en un cobertizo de mantenimiento que se encontraba dentro de la propiedad del actor. El llamado se habría registrado, al parecer, sobre la medianoche del lunes 23 de noviembre en donde las bomberos lograron apagar las llamas.

Según las autoridades, en declaraciones para el mismo portavoz, no se habrían presentado víctimas ni heridos durante la conflagración. Pese a los reportes, se desconoce si había personas dentro de la vivienda cuando se reportó la emergencia.

Hasta el momento, ni el actor ni su familia se han pronunciado al respecto ni ofrecieron declaraciones sobre las posibles causas que desató el fuego dentro de la vivienda.

Medios internacionales dieron a conocer detalles de la vivienda que tendría al menos siete dormitorios, más de una decena de baños, una habitación principal con planta circular, sala de cine, estudio propio de grabación, sala de meditación, entre otros espacios.

Casa de Wil Smith ya habría sufrido otro incendio

Esta no sería la primera vez que la residencia del actor y su familia atraviesa por un evento similar ya que en 2021 la gran mansión también sufrió varios daños al desencadenarse un incendio. Pese a que en aquel entonces nadie resultó herido, la vivienda tuvo que someterse a varias remodelaciones.