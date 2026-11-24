El dólar volvió a subir en Colombia este martes 24 de noviembre de 2026. La tasa representativa del mercado (TRM) quedó en $3.505,92, su nivel más alto desde el 12 de junio.

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La divisa también arrancó la jornada por encima de esa referencia, con una apertura de $3.526,67.

¿En cuánto abrió el dólar en Colombia hoy, 24 de noviembre?

La primera cotización del dólar se ubicó $20,75 por encima de la TRM del día. En el balance inicial del mercado se registraron ocho operaciones por un total de US$2,2 millones. Esas cifras corresponden a los primeros minutos de negociación y pueden cambiar a medida que se concreten más transacciones durante la sesión.

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La TRM es la referencia oficial para la jornada y se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario del día hábil anterior. El precio de apertura, por su parte, corresponde al inicio de las negociaciones del martes.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia durante el último mes?

La TRM aumentó $44 frente a la referencia anterior, que estaba en $3.461,92. El ajuste equivale al 1,27 %.

Frente al mismo día de la semana pasada, la diferencia ya es de $189,22, lo que representa un avance del 5,71 %.

El repunte es más amplio al comparar con el 24 de octubre, cuando la tasa estaba en $3.158,43. Desde entonces, el dólar ha ganado $347,49, un 11 %. Ese avance lo llevó nuevamente por encima de los $3.500.

La comparación anual muestra un panorama distinto, pues el 24 de noviembre de 2025, la tasa estaba en $3.808,77. Frente a ese registro, el dólar sigue $302,85 por debajo, una caída del 7,95 %.