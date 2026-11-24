Expareja de Sebastián Villa publicó foto con su nuevo novio: también es futbolista
Exnovia de Sebastián Villa mostró a su nuevo amor: ¿quién es el jugador colombiano?
Noticias RCN
09:03 a. m.
Una publicación de Instagram volvió a poner el nombre de Daniela Cortés en las conversaciones sobre la vida sentimental de los futbolistas colombianos. La expareja de Sebastián Villa compartió una historia junto a Jhon Pajoy, extremo colombiano que también ha pasado por varios clubes profesionales.
Los rumores de noviazgo iniciaron el 21 de marzo de 2024, durante el cumpleaños de Cortés. Ese día, Pajoy publicó una fotografía con ella y acompañó el mensaje de felicitación con un corazón. La respuesta de la colombiana, también a través de sus historias, aumentó los comentarios de quienes comenzaron a relacionarlos sentimentalmente.
¿A qué se dedica Jhon Pajoy y dónde ha jugado?
Jhon Fredy Pajoy es un futbolista colombiano que juega como extremo. A lo largo de su carrera ha pasado por diferentes equipos del fútbol profesional, entre ellos Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Junior y Once Caldas.
Su recorrido también incluye experiencias fuera del país, en ligas como la mexicana, la boliviana y la saudí. En 2024 estuvo vinculado al Miami United, en Estados Unidos, un paso que también generó interés por su trayectoria internacional.
Su aparición junto a Daniela Cortés fue suficiente para que su nombre comenzara a circular en publicaciones y conversaciones sobre la vida privada de ambos.
¿Quién es Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa?
Daniela Cortés, originaria de Medellín, tiene formación en Ingeniería Financiera y Administración de Empresas. Su reconocimiento público aumentó en 2020, cuando denunció a Sebastián Villa por hechos de violencia de género y amenazas durante la relación que sostenían en Argentina.
El proceso judicial tuvo una decisión en junio de 2023. Un juzgado argentino condenó al delantero por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género.
La historia de Cortés volvió a despertar curiosidad cuando apareció junto a Pajoy, tras el campeonato de Villa en la Copa Sudamericana.