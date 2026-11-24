Una publicación de Instagram volvió a poner el nombre de Daniela Cortés en las conversaciones sobre la vida sentimental de los futbolistas colombianos. La expareja de Sebastián Villa compartió una historia junto a Jhon Pajoy, extremo colombiano que también ha pasado por varios clubes profesionales.

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Los rumores de noviazgo iniciaron el 21 de marzo de 2024, durante el cumpleaños de Cortés. Ese día, Pajoy publicó una fotografía con ella y acompañó el mensaje de felicitación con un corazón. La respuesta de la colombiana, también a través de sus historias, aumentó los comentarios de quienes comenzaron a relacionarlos sentimentalmente.

Foto: IG Daniela Cortés

¿A qué se dedica Jhon Pajoy y dónde ha jugado?

Jhon Fredy Pajoy es un futbolista colombiano que juega como extremo. A lo largo de su carrera ha pasado por diferentes equipos del fútbol profesional, entre ellos Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Junior y Once Caldas.

Foto: Jhon Pajoy Instagram

Su recorrido también incluye experiencias fuera del país, en ligas como la mexicana, la boliviana y la saudí. En 2024 estuvo vinculado al Miami United, en Estados Unidos, un paso que también generó interés por su trayectoria internacional.

Su aparición junto a Daniela Cortés fue suficiente para que su nombre comenzara a circular en publicaciones y conversaciones sobre la vida privada de ambos.

¿Quién es Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa?

Daniela Cortés, originaria de Medellín, tiene formación en Ingeniería Financiera y Administración de Empresas. Su reconocimiento público aumentó en 2020, cuando denunció a Sebastián Villa por hechos de violencia de género y amenazas durante la relación que sostenían en Argentina.

El proceso judicial tuvo una decisión en junio de 2023. Un juzgado argentino condenó al delantero por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género.

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La historia de Cortés volvió a despertar curiosidad cuando apareció junto a Pajoy, tras el campeonato de Villa en la Copa Sudamericana.