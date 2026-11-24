La primera división del fútbol argentino entró en su fase definitiva y solo resta por conocer el último clasificado a los cuartos de final del torneo Clausura; Instituto, River, Independiente, Vélez, Rosario Central, Barracas y Gimnasia confirmaron su clasificación, mientras que Boca Juniors e Independiente Rivadavia jugarán el miércoles 25 en el estadio del reciente campeón sudamericano.

Gimnasia de La Plata y Newell's de Rosario protagonizaron uno de los últimos partidos de la ronda de octavos de final el pasado lunes 23 de noviembre en el estadio del club de La Plata; con un resultado final de 4-2, después de jugar tiempo extra, Gimnasia consiguió la clasificación y espera por el ganador entre Boca e Ind. Rivadavia.

El encuentro, que tuvo dos penales y tres tarjetas rojas, finalizó con algunas peleas entre los jugadores de ambos clubes.

Harlen Castillo, protagonista y presente en la polémica clasificación de Gimnasia

Uno de los expulsados del partido del pasado lunes fue el portero colombiano Harlen Castillo, con reciente pasado en Atlético Nacional, con quien consiguió una liga, dos superligas y tres Copas Colombia.

Al finalizar el partido, los jugadores de Newell's, enojados por la derrota, fueron en busca de Castillo con el fin de provocarlo y lograr que saliera expulsado; dicha reacción generó una fuerte confrontación entre los dos planteles con el portero colombiano como principal protagonista.

La jugada que habría detonado la molestia de los rivales de Harlen Castillo ocurrió en los minutos finales del partido, cuando el arquero hizo una jugada de lujo antes de tomar el balón con la mano y arrojarse al suelo para hacer un poco de tiempo.

El arquero, nacido en Chocó, dio el salto al fútbol argentino en julio de 2026 y registra seis partidos jugados con su nuevo club, con seis goles recibidos y una valla invicta.

Harlen Castillo se perderá el partido por los cuartos de final

Tras confirmarse la expulsión, Harlen Castillo no podrá estar presente en el partido de cuartos de final vs. Boca o Ind. Rivadavia, que se definirá en un solo juego y que los hinchas califican como el más importante del año.