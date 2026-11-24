El presidente Abelardo de la Espriella llegó en la mañana de este martes a Villavicencio para atender la emergencia provocada por el carro bomba que explotó cerca de la Gobernación del Meta y dejó, según el balance preliminar, 23 personas heridas y más de 500 estructuras afectadas.

A su arribo, el mandatario fue recibido por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y por autoridades locales, en medio de un amplio dispositivo de seguridad reforzado tras el atentado que conmocionó al departamento y al país.

Durante una breve declaración a los medios, el jefe de Estado envió un mensaje de respaldo a los habitantes de la región y aseguró que el Gobierno Nacional acompañará la recuperación de los daños causados por la explosión.

“Lo primero es que el pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos”, afirmó el presidente, al tiempo que anunció que se destinarán recursos “hoy mismo” para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Gobierno anuncia recursos para la reconstrucción en Villavicencio

En su intervención, De la Espriella indicó que la atención a las víctimas y la recuperación de la infraestructura golpeada por el atentado serán una prioridad inmediata para el Ejecutivo.

“Vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción”, aseguró el mandatario, quien insistió en que las labores deberán comenzar cuanto antes para restablecer la normalidad en la capital del Meta.

La explosión, causada por una camioneta cargada con aproximadamente 100 kilogramos de explosivos, provocó afectaciones en centenares de viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas al lugar de los hechos.

Presidente responsabiliza a disidencias y descarta diálogos

De la Espriella también lanzó duras críticas contra los procesos de paz adelantados en años anteriores y aseguró que su administración mantendrá una política de confrontación directa contra los grupos armados ilegales.

“No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo”, afirmó. Asimismo, sostuvo que los responsables del ataque “van a pagar” y que sobre ellos caerá “todo el peso de la ley”.

El mandatario señaló directamente a alias Antonio Medina, a quien identificó como integrante de las disidencias de las Farc, como presunto responsable del atentado. El cabecilla, cuyo nombre es Ómar Pardo Galeano, está vinculado al Frente 28 y fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre de 2023 tras incumplir el Acuerdo de Paz.

Además, aseguró que las autoridades intensificarán las operaciones contra las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

“Los estamos enfrentando, es lo que corresponde hacer”, manifestó el presidente, al defender las acciones militares y policiales contra los grupos armados ilegales.

El mandatario pidió confianza a los colombianos y reiteró que el Estado mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. “Estamos haciendo lo correcto”, señaló, al advertir que no permitirá que la violencia y el terrorismo se impongan sobre las instituciones ni sobre la población civil del Meta.