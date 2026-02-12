Gobierno Petro hizo contratos por $14 billones antes de que iniciara La Ley de Garantías

La Contraloría hizo una grave alerta: resulta que en lo corrido de enero y antes de la Ley de Garantías, hubo un elevado número de contratos.

Esta ley corresponde a blindar la contratación pública cuando el país se encuentra ad-portas de las elecciones. La idea entonces es cuidar el gasto público.

Más de 520 mil contratos

En el primer mes de este 2026, se registraron 521.269 contratos por 32.88 billones de pesos ($17.8 billones a nivel territorial y $14.9 billones a nivel nacional). Al hacer la comparación con la etapa prelectoral de 2022, hubo un aumento del 5.2% en los contratos y 30.4% en los valores.

La última semana de enero fue la de mayores registros, dado que se adjudicaron 14.8 billones de pesos. El 30 de enero fue el día más alto, registrando 5.7 billones de pesos.

En el informe, la Contraloría hizo una grave radiografía sobre el Gobierno Petro, dado que reportó 164.813 contratos por $14.86 billones. El resultado entonces fue un incremento del 52.6% en cuanto al número de contratos y 68.2% frente al valor de estos.

Las entidades del Gobierno con más contratos

Las entidades nacionales que concentraron más contratos fueron: el SENA con $1.72 billones, el Bienestar Familiar con $1.26 billones y la Aeronáutica Civil con $0.76 billones. Por su parte, las del orden territorial fueron: $1.33 billones para el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, $0.88 billones para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y $0.54 billones para Santiago de Cali Distrito Especial.

El modelo de prestación de servicios fue el más utilizado en enero al representar 501.423 contratos por 22.34 billones de pesos (96.2% de los contratos y 67.9% de los valores).

“Se puede evidenciar que el periodo del 01-30 2026 de enero del actual gobierno, presenta un incremento sustancial del 64.48% pasando de 103.563 a 160.616 (…) Frente al valor contratado el monto total creció un 75.14%, elevándose de $5.4 billones a $9.5 billones”, alertó la Contraloría.