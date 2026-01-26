Gobierno tira ‘la casa por la ventana’ con la creación de miles de puestos a pocos días de la Ley de Garantías

A cuatro días para el inicio de la Ley de Garantías, el Gobierno anunció la apertura de más de 8.000 vacantes en tres entidades, una decisión que ha generado fuertes reacciones y cuestionamientos.

La distribución de las nuevas plazas se concentra principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), con 6.870 empleos; el Ministerio de Trabajo, con 1.141 vacantes; y Colpensiones, con aproximadamente 800 puestos. Estas contrataciones se formalizan mediante decretos expedidos por el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti.

Vacantes en tres entidades: UNP, Mintrabajo y Colpensiones

El jefe de cartera firmó dos decretos que, no solo amplían la planta de personal de la UNP, sino que realizan una reestructuración interna. Sin embargo, esta expansión incluye una modificación salarial significativa: los escoltas del programa de protección verán reducidos sus ingresos de $6.900.000 a rangos entre $4.400.000 y $3.500.000.

Los sindicatos han manifestado su rechazo. En el caso de Colpensiones, señalan que los salarios para los nuevos cargos oscilarían entre siete y 11 millones de pesos. “Eso es clientelismo, porque estamos en una época electoral. Lo que quiere hacer Jaime Dussán es entregar directamente a los trabajadores tercerizados esos 800 cargos”, sostuvo Daniel Pulido, presidente de Sintracolpen.

Cuestionamientos por la cercanía con la Ley de Garantías

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, a través de un decreto, da vía libre a la contratación de más de 1.400 personas. La polémica central gira en torno a dos aspectos críticos: su realización en el marco de la Ley de Garantías y en un contexto de escasez de recursos del Gobierno.

La Ley de Garantías es un periodo establecido constitucionalmente en Colombia que restringe ciertas actividades gubernamentales durante épocas electorales para evitar el uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

El 8 de noviembre de 2025 comenzó la restricción para celebrar convenios interadministrativos. Esto, cuatro meses antes de las elecciones legislativas y presidenciales.

Ahora bien, el sábado 31 de enero comienza la prohibición de contratación directa y de convenios interadministrativos.