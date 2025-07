El país que simplificó el trámite del cambio legal de género ¿Cuál es?

Jenny Leonor Werner, de 22 años, llevaba cuatro años esperando para cambiar legalmente su género. Tras la entrada en vigor de una nueva ley el 1 de julio, la joven al fin vio una oportunidad real para completar su proceso de transición.

La nueva legislación que sustituyó un sistema vigente desde 1972 exigía un diagnóstico de “transexualismo” tras un proceso médico extenso. Ahora, basta con presentar un certificado de un profesional de salud que avale que la identidad de género del solicitante no corresponde con su sexo registrado al nacer.

El país que redujo los requisitos para cambiar de género legalmente

Desde ahora, Suecia se volcó a la transformación de su normativa y simplificó el proceso que deben seguir las personas que quieran hacer su cambio de género en el que también se rebajó de 18 a 16 años la edad mínima para iniciar el trámite, aunque en el caso de menores será obligatoria la autorización de los padres. Además, ya no es requisito haber cambiado previamente de género en documentos para acceder a cirugías de afirmación de género.

En su primera semana, la ley registró 106 solicitudes, lo que refleja la alta demanda y las esperanzas puestas en este cambio. “Contacté con mi clínica el primer día que entró en vigor la ley”, relató entusiasmada Werner, aunque reconoció que su centro aún no estaba al tanto de la norma.

Expertos en salud celebran la ley y piden reducir demoras

Frank Berglund, experto de la ONG Federación Sueca para la Educación Sexual (RFSU), destacó que "la ley es un gran avance. La distinción clara entre lo jurídico y lo médico facilita el procedimiento para las personas transgénero". También celebró que la ley no excluya a personas no binarias, aunque aún no exista una opción de tercer género en el registro civil.

Sin embargo, advirtió que los tiempos de espera para recibir atención médica pueden seguir siendo prolongados, con demoras de varios años y que también espera que, con la simplificación del proceso, estas listas de espera se reduzcan, en especial para jóvenes, un grupo en el que se ha registrado un aumento del 1.500% en los diagnósticos de disforia de género en la última década.