Cronología sobre helicópteros MI-17: historia detrás del millonario contrato que genera dudas

El contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros MI-17 enfrenta un posible incumplimiento que deja a las fuerzas armadas con capacidad operativa reducida.

De los 19 helicópteros rusos, esenciales para operaciones, solamente tres permanecen en funcionamiento.

La empresa no tenía las capacidades: ¿Por qué se eligió entonces?

El Ministerio de Defensa envió cotizaciones el 17 de octubre de 2024 a tres empresas, siendo Vertol System una de ellas. Cuatro días después, el 21 de octubre, la Aviación del Ejército realizó una visita técnica a las instalaciones en Florida, Estados Unidos.

La conclusión del viaje fue que la empresa no contaba con la capacidad necesaria para realizar el overhaul o mantenimiento completo. El análisis fue respaldado por la empresa rusa fabricante.

A pesar de estas observaciones, el proceso continuó. El 13 de diciembre de ese año, Vertol System le solicitó documentos a la Autoridad Aeronáutica de Ucrania para certificarse en este tipo de labores.

Investigan irregularidades en el contrato

La respuesta, recibida el 18 de diciembre, indicó que la empresa tenía capacidad únicamente para dos tipos de motores y no para la totalidad de lo necesitado.

El 31 de diciembre, fecha límite para la prescripción del contrato, el ministerio emitió un informe concluyendo que no cumplía con varios criterios técnicos necesarios. Sin embargo, ese mismo día, el coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, afirmó que se encontraba habilitada.

Durante 2025, se han realizado múltiples modificaciones al contrato. Vertol solicitó ejecutar el mantenimiento en territorio colombiano, petición que fue denegada. El 15 de abril se efectuó el pago anticipado por poco más de 16 millones de dólares.

El 2 de julio, el coronel le informó al comandante del Ejército que hasta esa fecha solo se había ejecutado el 8% del contrato, calificando la situación como un estado crítico. A partir de ese momento iniciaron los procedimientos para declarar los incumplimientos que ponen en vilo el futuro.

Noticias RCN había denunciado hace dos meses las posibles, señalamientos respaldados por el mismo Ejército y la Contraloría.