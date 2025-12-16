Descubren red millonaria de desguace de vehículos en Bogotá: hay seis capturados

Las autoridades ejecutaron una ofensiva contra el hurto de vehículos, motocicletas y la comercialización ilegal de autopartes en Bogotá.

El operativo dejó al descubierto una estructura criminal que utilizaba locales comerciales como fachada para desarmar automotores robados y distribuir sus piezas en el mercado ilegal.

Descubren red millonaria de desguace de vehículos en Bogotá

Una operación adelantada por la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de seis personas vinculadas a delitos relacionados con el hurto de automotores y la comercialización ilegal de autopartes.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron la recuperación de 16 vehículos que habían sido reportados como hurtados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus.

El operativo se desarrolló durante más de 11 horas continuas en sectores estratégicos de La Favorita y el 7 de Agosto, ubicados en las localidades de Los Mártires y Barrios Unidos, zonas que históricamente han sido señaladas por la presencia de redes dedicadas al hurto, desmantelamiento y comercialización clandestina de autopartes.

¿Qué encontraron en medio de los allanamientos?

En el marco de la intervención se realizaron 13 diligencias de registro y allanamiento, las cuales permitieron impactar de manera directa las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a la receptación.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Como resultado de estas acciones, fueron incautadas y recuperadas 830 autopartes, entre ellas 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles.

Asimismo, las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que los capturados utilizaban varios locales comerciales como fachada, donde almacenaban y desarmaban los vehículos hurtados.

Incluso, en estos establecimientos contaban con ascensores de carga adaptados, empleados para trasladar motocicletas a pisos superiores, donde eran desarmadas de manera sistemática.

Posteriormente, las autopartes eran distribuidas en otros locales abiertos al público, con el objetivo de darles apariencia de legalidad y facilitar su venta.