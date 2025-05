El papa León XIV "no es de nosotros, sino del mundo": embajador de EE.UU. en Colombia

El embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en diálogo con La FM, se refirió al reciente nombramiento del estadounidense Robert Prevost como nuevo papa. Dijo que están muy contentos con la elección.

"Qué bacano tener en ese momento el primer papa americano siendo un residente de la gran ciudad de Chicago, pero hay que anotar también que ha dedicado mucho, pero mucho de su vida acá proponiendo la fe en América Latina, entonces yo creo que ambos, los Estados Unidos de América y América Latina se pueden sentir muy orgulloso y feliz con ese nombramiento, esa decisión del Vaticano".

Aseguró que León XIV como líder de la iglesia católica no va a tener bandera ni país, es para todo el mundo.

"Para mí es importante como católico romano apostólico personalmente, pero más que todo como representante de los Estados Unidos. No va a tener bandera, no va a tener país, va a ser un líder universal de la fe, una brújula y líder moral por todo el mundo".

Estamos súper contentos de ver el nombramiento de papa León XIV y vamos a ver por dónde lleva a la iglesia madre

¿Habrá pronto una reunión entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV?

El embajador aseguró que no tiene información sobre un encuentro entre el presidente estadounidense y el nuevo pontífice, sin embargo, dijo que como todos los líderes, seguramente se buscará un acercamiento.

"Francamente no tengo conocimiento, pero es lógico que los líderes políticos de cualquier país van a tratar de tener un acercamiento por uno de los nuestros que llegó a un cargo tan importante pero, repito, como papa no va a tener bandera, cierto, aparte de la bandera de la iglesia católica (...) Estamos súper contentos con su nombramiento, hay que recordar que no es de nosotros, sino del mundo".

"Es un gran honor": Trump tras elección del papa León XIV

Una vez el Vaticano anunció al cardenal Robert Prevost como nuevo papa, el presidente Donald Trump se pronunció a través de la red social Truth. Dijo que era un gran honor que el pontífice fuera estadounidense y que esperaba conocerlo.

"Felicitaciones al Cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!"