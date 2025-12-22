Rodeados por casi 200 personas, intimidados y llevados a la fuerza: así fue el secuestro de los 18 militares en Chocó

La retención de 18 integrantes del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, mantiene en alerta a las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Los uniformados fueron privados de su libertad en medio de una asonada mientras adelantaban operaciones contra el ELN, en un territorio donde también delinque el Clan del Golfo.

Desde el momento de los hechos se activaron canales institucionales para exigir su liberación y garantizar su integridad.

¿Cómo fue el secuestro de los 18 militares en Chocó?

Los hechos se registraron ayer hacia la 1:30 de la tarde, cuando un grupo de 18 uniformados, dos suboficiales y 16 soldados, se encontraba desarrollando operaciones en contra del ELN en zona rural de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

En medio de estas labores, los militares fueron rodeados por cerca de 200 personas, quienes los intimidaron y los obligaron a desplazarse hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión.

De acuerdo con la información conocida, los uniformados fueron llevados contra su voluntad hasta el interior del resguardo indígena, donde permanecen retenidos.

La única imagen que se tiene hasta el momento muestra a los militares privados de la libertad, reunidos a un costado de un río, bajo custodia de la comunidad, sin posibilidad de movilizarse.

¿En qué condiciones se encuentran los 18 soldados secuestrados por indígenas en Chocó?

El Ejército confirmó que los 18 militares se encuentran con vida y que, según los reportes recibidos, están bien. Sin embargo, también precisó que continúan dentro del resguardo indígena y que no han podido retomar sus labores ni regresar a su unidad.

Por estos hechos, ya fue instaurada la denuncia correspondiente.

Tras conocerse la situación, se iniciaron contactos con la Defensoría del Pueblo y otras entidades del orden departamental y nacional para lograr una pronta liberación. En paralelo, se convocó un consejo de seguridad para analizar el contexto de seguridad en la zona y definir acciones frente a lo ocurrido.

¿Por qué la comunidad indígena secuestro a los soldados?

Desde la comunidad indígena, a través de un comunicado, se señaló que los militares habrían ingresado al territorio sin una autorización previa, argumento que hace parte de las conversaciones que actualmente se adelantan.

El personero de Carmen de Atrato, Edwin Sánchez, mencionó que en esta misma zona ya se habían registrado hechos similares y que el número de personas que participaron en la asonada corresponde a la cantidad de habitantes de las comunidades que conforman el resguardo.

Este es un resguardo indígena que tiene alrededor de seis, siete comunidades que en su totalidad sí pueden sumar más de 200 personas y esas fueron los miembros de la comunidad que ante la incomodidad expresada en ellos por la presencia de actores armados al interior de su territorio procedieron a la retención de los miembros de la Fuerza Pública, lo mismo que de su armamento de dotación.

Frente a la ruta de solución, el funcionario confirmó que el consejo de seguridad buscará conformar una mesa humanitaria que se trasladará directamente al territorio.

MinDefensa y Defensoría sobre los 18 soldados secuestrados en Chocó

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica lo ocurrido y calificó los hechos como un secuestro.

Señaló que los militares fueron rodeados y trasladados por la fuerza mientras adelantaban operaciones legítimas contra el ELN, orientadas a proteger a la población civil y atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria para facilitar el retorno seguro de los 18 miembros del Ejército a sus hogares y a su unidad militar, luego de conocer la situación a través de la Gobernación del Chocó y adelantar coordinaciones interinstitucionales.