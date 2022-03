Mike Durán, el primer colombiano en recibir cédula que lo identifica como transgénero

En noviembre del 2021 el joven había sido noticia porque fue la primera persona en Colombia que, logró cambiar de su acta de nacimiento un género con el que no se sentía identificado. El bogotano de 32 años, que se considera a sí mismo no binario, libró una batalla legal que le permitió ser reconocido en su registro civil como transgénero. Interpuso una tutela, y el Tribunal Superior de Medellín falló a su favor ordenándole a la Registraduría Nacional del Estado Civil que hiciera el respectivo cambio.

Este 16 de marzo del 2022, el joven recibió su documento en el cual, aparece la letra T.

“Luego de tener la T en el registro civil comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula” cuenta Mike al medio El Colombiano.