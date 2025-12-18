CANAL RCN
Colombia

Se cae la elección de contralor en Cartagena: juez tomó radical decisión sobre los aspirantes

Un juzgado analizó la no entrega de un importante documento por parte de los aspirantes.

Justicia.
Justicia. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
05:45 p. m.
Hace algunas semanas, la Red de Veedurías denunció que la elección de contralor en Cartagena presuntamente se hizo bajo irregularidades.

El foco se centró en Yadira Morales Roncallo. La red afirmó que no cumplió con los requisitos; concretamente uno relacionado con la entrega de un certificado de sus antecedentes disciplinarios. Esto habría sido motivo suficiente para no validar la inscripción.

Candidatos no presentaron certificado clave

Los cuestionamientos no quedaron ahí. Morales ha ejercido como contralora en Atlántico. En caso de quedar electa en Cartagena, entraría en funciones el 1 de enero de 2026, un día después de dejar su cargo actual.

De acuerdo con lo mencionado por el presidente de la red, Pablo Bustos, la nula transición no responde a la independencia, moralidad administrativa y selección objetiva. Calificó esta situación como una “maniobra política”.

Estos hechos fueron denunciados por la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (Veerjurídica) ante el Juzgado Segundo Administrativo de la ciudad.

¿Qué decidió la justicia?

Así como Morales, los otros aspirantes (Robinson Camilo Ojeda Ortiz, Alcibaldo Cruz León y Abraham Haydar Berrocal) no habrían aportado el certificado de los antecedentes disciplinarios.

La justicia falló a favor de la veeduría: “Declarar que los aspirantes no cumplieron con el requisito documental obligatorio”. Por eso, le ordenó al Concejo y a la Universidad de Cartagena excluirlos.

Esta no es la única vez que la elección de contralor en Cartagena se nubla por irregularidades.

Por ejemplo, en marzo de 2023, la Procuraduría le abrió investigación a los concejales por elecciones de contralores en años anteriores, iniciando en 2018. Al parecer, ha habido dilataciones y recusaciones que obstruyeron el correcto camino.

