CANAL RCN
Colombia Video

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano especificó los municipios más próximos al epicentro. Estos son los detalles.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este 18 de diciembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano informó que hubo un temblor que se sintió fuertemente.

Este movimiento telúrico se presentó en Santander y estuvo cerca de llegar a los 4.0 de magnitud. ¿En dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025

  • 3:38 p.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Puerto Parra (Santander), a 24 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 45 de El Carmen (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025! Esto se informó
RELACIONADO

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025! Esto se informó

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 5:13 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 131 kilómetros de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño), a 134 de Tumaco (Nariño) y a 156 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

  • 7:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 10:40 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 30 de Restrepo (Meta).

  • 12:56 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

En Venezuela también hubo un temblor: ¿dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano, en su monitoreo en tiempo real, también encontró que hubo un temblor que superó los 3.0 de magnitud en Venezuela. Los detalles son los siguientes:

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de diciembre de 2025! Esto se reportó
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de diciembre de 2025! Esto se reportó

  • 4:03 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Trujillo (Trujillo, Venezuela), a 49 de Barinas (Barinas, Venezuela) y a 87 de Bobures (Zulia, Venezuela).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

VIDEO | La reacción de Ricardo Bonilla al escuchar que iba a la cárcel: entre lágrimas

Independiente Medellín

¿Cuál fue el saldo de víctimas que dejó el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional?

Bogotá

El ‘monstruo de Ciudad Bolívar’ tenía un plan para escapar de la cárcel: así lo descubrieron

Otras Noticias

LGBTI

Tratamiento médico para menores trans sería restringido por la administración Trump

Por miedo a perder los ingresos del programa Medicaid, varios hospitales han dejado de prestar sus servicios a menores de edad con disforia de género.

Sena

¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?

El cronograma oficial ya fue publicado y define las fechas clave de la convocatoria nacional.

Independiente Medellín

Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín

Artistas

"Con toda la fe": actriz colombiana rompió el silencio y reveló detalles claves de su salud tras enfermedad diagnosticada

Navidad

¿Cómo reducir el desperdicio de comida en las fiestas de fin de año?