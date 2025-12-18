¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025! Este es el reporte

En la tarde de este 18 de diciembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano informó que hubo un temblor que se sintió fuertemente.

Este movimiento telúrico se presentó en Santander y estuvo cerca de llegar a los 4.0 de magnitud. ¿En dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025

3:38 p.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Puerto Parra (Santander), a 24 de Yondó (Casabe) (Antioquia) y a 45 de El Carmen (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025

12:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

5:13 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 131 kilómetros de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño), a 134 de Tumaco (Nariño) y a 156 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

7:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

10:40 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 30 de Restrepo (Meta).

12:56 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

En Venezuela también hubo un temblor: ¿dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano, en su monitoreo en tiempo real, también encontró que hubo un temblor que superó los 3.0 de magnitud en Venezuela. Los detalles son los siguientes:

4:03 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Trujillo (Trujillo, Venezuela), a 49 de Barinas (Barinas, Venezuela) y a 87 de Bobures (Zulia, Venezuela).