VIDEO | La reacción de Ricardo Bonilla al escuchar que iba a la cárcel: entre lágrimas

Este jueves 18 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá tomó una importante decisión con respecto al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

RELACIONADO Envían a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla que liderarían una empresa criminal

Tras más de una sesión, la magistrada Aura Alexandra Rosero dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron ministros de Hacienda e Interior respectivamente durante el Gobierno Petro.

El momento en el que el exministro escuchó la decisión

Los acusaron por presunto concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Al parecer, tuvieron un rol clave en el entramado de corrupción.

Esta decisión fue sorpresiva, teniendo en cuenta que la Fiscalía y Procuraduría habían pedido prisión domiciliaria.

La FM acompañó la audiencia y grabó el momento en el que Bonilla escuchó la medida. Al exministro se le vio llorando y hablando constantemente con su abogado. Su reacción se viralizó.

¿De qué acusan a Bonilla y Velasco?

Con respecto al papel que habría tenido en el caso, él fue uno de los varios nombres salpicados por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Además, han sido importantes los testimonios de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.

RELACIONADO Procuraduría y Fiscalía pidieron prisión domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco

Bonilla presuntamente coordinó el redireccionamiento de una serie de contratos por 92 mil millones de pesos. Los recursos habrían tenido como propósito llegar como sobornos para congresistas, a cambio de que las reformas del Gobierno avanzaran.

Benavides ha contado en varias oportunidades las órdenes que presuntamente recibió del exministro. Se cree que hubo una reunión en septiembre de 2023 con los congresistas de Crédito Público.

Además, fue uno de los que participó en el llamado cónclave: aquella reunión en la Casa de Nariño que contó con la presencia de López y otros ministros de aquel entonces. Ahí se habría desarrollado el entramado que después hizo eco como un mediático caso de corrupción.