CANAL RCN
Colombia Video

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

La obra, considerada fallida tras años de estancamiento, avanza gracias a una alianza entre la Alcaldía y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:02 a. m.
Uno de los proyectos más emblemáticos de Cartagena comienza a materializarse después de años de incertidumbre. La protección costera de la ciudad, una obra que muchos consideraban perdida, avanza ahora con solidez gracias a la colaboración entre la alcaldía local y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El proyecto de protección costera representa una intervención estratégica para la adaptación de Cartagena al cambio climático y el desarrollo del turismo sostenible.

La iniciativa contempla la transformación de la avenida primera, la ampliación de playas y la reducción significativa de inundaciones que históricamente han afectado a residentes y comerciantes de la zona.

Los retos del proyecto de protección costera

Inicialmente programada para concluir en 2023, la obra enfrentó múltiples obstáculos que la llevaron al borde del fracaso definitivo. Sin embargo, la alianza estratégica entre las autoridades municipales y la UNGRD proporcionó los recursos y la coordinación necesaria para reactivar los trabajos.

Según el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para junio del 2026 todo el proyecto de protección costera estará terminado. Esta proyección temporal marca un horizonte concreto para una ciudad que ha esperado años por esta infraestructura vital.

La intervención comprende cinco sectores diferenciados, siendo el área de Bocagrande, reconocido enclave turístico de la ciudad, uno de los principales beneficiarios.

"Los trabajadores de playa, los actores de playa han visto las bondades del proyecto", señaló el mandatario local, destacando el respaldo de quienes dependen económicamente de la actividad costera.

Las ventajas que traerá la obra

Las autoridades municipales enfatizan que esta obra constituye una de las herramientas más importantes para que la heroica enfrente los desafíos del cambio climático.

La ciudad caribeña, vulnerable a la elevación del nivel del mar y eventos climáticos extremos, requiere infraestructura especial para proteger tanto a su población como su economía, que se sostiene en gran parte del turismo.

El alcalde Turbay también subrayó que "la economía de la ciudad se fortalece" con este proyecto, reconociendo el impacto que tendrá en el sector turístico y comercial de Cartagena.

Uno de los beneficios inmediatos será la eliminación progresiva de las inundaciones por agua de mar en la avenida primera, fenómeno recurrente que ha afectado la movilidad urbana y acelerado el deterioro de vehículos.

