VIDEO | Captan vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá

La Delegación de Bomberos de Cundinamarca alertó públicamente sobre una grave situación relacionada con el uso indebido y peligroso de pólvora en varios municipios del departamento, con especial énfasis en los hechos registrados recientemente en Fusagasugá.

Según la información oficial, estas conductas representan un riesgo, más aún teniendo en cuenta que el municipio no ha expedido ni aprobado ningún decreto que autorice la manipulación o el uso de juegos pirotécnicos durante las festividades decembrinas.

Video captó a un vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá

De acuerdo con el reporte entregado por la Delegación de Bomberos, en días recientes, varias personas que se movilizaban en un vehículo particular recorrieron calles céntricas del municipio de Fusagasugá mientras encendían y lanzaban pólvora de forma irresponsable, poniendo en peligro a peatones, conductores y habitantes del sector.

La situación alcanzó un nivel aún más grave cuando, desde el mismo vehículo en movimiento, fueron lanzados elementos pirotécnicos directamente contra la estación de bomberos del municipio.

En un video difundido por Bomberos de Cundinamarca, se observa al vehículo desplazándose por diferentes sectores de la ciudad mientras, desde las ventanas traseras y delanteras, sobresalen voladores y otros implementos pirotécnicos, los cuales son activados y arrojados sin ningún tipo de control hacia la vía pública y zonas aledañas.

Los hechos se registraron aproximadamente a la 1:24 de la madrugada.

¿Qué se sabe del vehículo que lanzó pólvora desde las ventanas?

El automotor involucrado fue identificado como un Chevrolet Spark de color negro; sin embargo, debido a la calidad de las imágenes, no fue posible establecer las placas.

El capitán de Bomberos, Álvaro Farfán, calificó los hechos como una conducta absolutamente irresponsable y advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido.

Total irresponsabilidad evidenciada en el municipio de Fusagasugá por personas quien en un vehículo particular estaban lanzando de forma inescrupulosa elementos pirotécnicos. Ni la estación de bomberos de este municipio se salvó de esta conducta imprudente.

Desde la Delegación de Bomberos se reiteró que, ante la ausencia de autorización municipal para el uso de pólvora, cualquier manipulación, transporte o lanzamiento de estos elementos constituye una infracción a la normatividad vigente.

Asimismo, se hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten las acciones correspondientes y a la ciudadanía para que se abstenga de este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida, los bienes y la labor de los organismos de emergencia.