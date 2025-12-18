¿Cómo reducir el desperdicio de comida en las fiestas de fin de año?

Las reuniones familiares, las novenas, las cenas empresariales y los encuentros entre amigos en Navidad convierten a la cocina en el corazón de las festividades. Sin embargo, detrás de las mesas abundantes se esconde el aumento significativo del desperdicio de alimentos.

Frente a este panorama, la Universidad ECCI, a través de su Programa de Gastronomía, lanzó una alerta y un llamado urgente a los colombianos para adoptar prácticas más responsables durante la temporada decembrina.

Según la institución, en esta época del año se cocina mucho más de lo que realmente se consume. Orlando Monrroy, docente del programa de Gastronomía, señaló:

En diciembre todos cocinamos de más. Apelamos al dicho de las abuelas de que es mejor que sobre comida y que no falte, pero la realidad es que gran parte de esos sobrantes termina en la basura.

¿Cómo reducir el impacto del desperdicio de comida en Navidad?

La Universidad ECCI apunta a un cambio de hábitos en los hogares. Cocinar solo lo necesario, aprovechar cada ingrediente y repensar la manera en que se manejan los sobrantes son acciones clave para reducir el impacto ambiental de las fiestas.

De acuerdo con la institución, el manejo inadecuado de los residuos no solo incrementa la cantidad de basura, sino que también contribuye a la emisión de gases contaminantes, al uso excesivo de agua y energía y a una mayor presión sobre los ecosistemas.

Monrroy insiste en que la sostenibilidad empieza con decisiones cotidianas dentro de la cocina. Comprar solo lo que se va a consumir, apagar los electrodomésticos cuando no son necesarios y planificar las comidas con antelación son prácticas simples que, multiplicadas por millones de hogares, pueden marcar una diferencia real.

¿Cómo preparar comida sostenible y tradicional para evitar desperdicios de alimentos?

Como parte de su compromiso con la educación ambiental y gastronómica, la Universidad ECCI anunció una clase demostrativa abierta al público que se realizará este sábado a través de su canal de YouTube.

En esta actividad, docentes del programa enseñarán a preparar un postre navideño sostenible a partir de sobrantes típicos de la temporada, como natilla, arroz con leche y panetón. La propuesta busca demostrar que los alimentos que suelen quedar olvidados en la nevera pueden transformarse en una receta atractiva y de alto valor gastronómico.

La preparación incluye una base de tarta con trocitos crocantes de panetón, una crema elaborada con natilla y un mousse de arroz con leche, una combinación que rescata sabores tradicionales y evita que estos productos terminen desechados. La iniciativa apunta, además, a romper la idea de que la cocina sostenible es complicada o poco atractiva.

La Universidad ECCI también compartió recomendaciones prácticas para avanzar hacia una cocina de cero desperdicio. Entre ellas, planificar conscientemente las cantidades, almacenar los sobrantes en recipientes herméticos (preferiblemente de vidrio) y marcar los alimentos con la fecha de preparación para asegurar su consumo oportuno.

Asimismo, se invita a no desechar frutas y verduras por razones estéticas y a aprovechar pequeñas porciones que suelen quedar relegadas en la nevera.

Con este llamado, la ECCI busca promover una cultura de sostenibilidad que no riña con las tradiciones decembrinas. La invitación es clara: celebrar, compartir y disfrutar, pero con mayor conciencia ambiental. Porque en Navidad, además de cuidar a la familia, también es necesario cuidar el planeta.