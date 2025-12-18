Tratamiento médico para menores trans sería restringido por la administración Trump

Para restringir aún más la terapia hormonal, el uso de bloqueadores de pubertad y la cirugía de reasignación de género en menores trans, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de los hospitales que traten la disforia de género en niños, niñas y adolescentes.

La administración Trump se ufana de haber eliminado “la teoría crítica de la raza y la locura transgénero de las escuelas públicas y prohibir a los hombres (mujeres trans) participar en los deportes femeninos”.

Sin embargo y, a pesar de que podrían enfrentarse a desafíos legales de ser aprobadas, las nuevas medidas contemplan recortar el financiamiento de los programas Medicare y Medicaid a los centros médicos que presenten servicios de afirmación de género a menores de edad.

Por tratamientos de “afirmación” se refieren a intervenciones sociales, médicas y psicológicas que ayuden al paciente a equilibrar su físico con su identidad de género.

Antes de que se apruebe la medida, hospitales han dejado de tratar a menores con disforia:

De momento, 27 de los 50 estados de los Estados Unidos tiene leyes que restringen el acceso a tratamientos de afirmación de género. Algunas han generado batallas legales que siguen en curso.

Sin embargo, algunos hospitales en estados que permiten tratar a personas con disforia de género han optado por dejar de hacerlo, ante la presión ejercida por la administración Trump.

Organizaciones, como el Proyecto Trevor, que trabaja en la “prevención del suicidio y brinda servicios de apoyo en situaciones de crisis las 24 horas, los 7 días de la semana, investigación y defensa para jóvenes LGBTQ+”, lamentaron el anuncio.

Y es que contradice las recomendaciones médicas de organizaciones, entre ellas la American Medical Association, que insisten en que las personas con disforia de género deben recibir acompañamiento médico y psicológico, siempre que lo necesiten.