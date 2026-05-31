Se confirmó la muerte de querido músico: esto se sabe

En México hay un profundo luto debido a que, tras enfrentar una compleja enfermedad, se confirmó la muerte de un querido músico.

Ángel López Jiménez, que nació en abril de 1987 y era el violinista de Mariachi Vargas de Tecalitlán, una reconocida orquesta de música folclórica de México, falleció a sus 39 años.

El músico había sido diagnosticado con cáncer y, a pesar de los tratamientos llevados a cabo por sus especialistas, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

La noticia del deceso fue confirmada por la agrupación a través de un sentido post publicado en las redes sociales.

Este fue el sentido mensaje de luto tras la muerte de Ángel López Jiménez, músico de Mariachi Vargas de Tecalitlán

El importante grupo de mariachi de México no solo exaltó el talento de Ángel López, sino que también le deseó fortaleza a sus seres queridos para afrontar su partida.

"Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán se visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental de la agrupación. Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar con las cuerdas de su violín y su voz, dejan huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle", se manifestó.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, de parte de todos sus compañeros y equipo que formamos el Mariachi Vargas. Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota. Descanse en paz", se concluyó.

Los seguidores de la música están de luto en México tras la muerte de Ángel López

Los admiradores del Mariachi Vargas de Tecalitlán siguen expresando sus condolencias tras la muerte de Ángel López, el violinista y cantante.

"Mi más sincero pésame", "descansa en paz", "fue un honor conocerlo", "un abrazo al cielo", "nos unimos en una cadena de oración por su alma", "no encuentro palabras para expresar lo que siento", "te amo, amigo" y "su música siempre vivirá", han sido algunos de los mensajes.