Lanzan granada contra la Fuerza Pública en Caquetá durante la jornada electoral

En medio de la jornada de elecciones presidenciales de este domingo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre un hecho de orden público registrado en el departamento de Caquetá. Según explicó, un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil.

De acuerdo con el funcionario, el ataque no dejó uniformados heridos ni afectó el desarrollo de las votaciones en la región, aunque encendió las alertas de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los comicios.

"En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública, tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral, pero sí nos muestra que tenemos que estar muy alertas", señaló el ministro durante un balance de seguridad de la jornada electoral.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, habló sobre este hecho. "Explota al borde de una vía y no afecta a nuestros militares y policías. Los puestos de votación en ese sector no están en riesgo, eso fue a las afueras del municipio".

Gobierno mantiene monitoreo permanente

El hecho se produjo mientras millones de colombianos acudían a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Desde tempranas horas, el Gobierno nacional, la Registraduría y la Fuerza Pública han mantenido un monitoreo permanente de la situación de orden público en las distintas regiones del país.

Aunque la jornada ha transcurrido mayoritariamente en calma, las autoridades han advertido sobre la necesidad de mantener las medidas de prevención y vigilancia, especialmente en zonas donde históricamente han existido riesgos asociados a grupos armados ilegales.

Recompensas por información

Tras reportar el incidente, el ministro Pedro Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que pueda afectar la transparencia o la seguridad de las elecciones.

Las autoridades recordaron que la línea 157 se encuentra habilitada para recibir información relacionada con posibles atentados, amenazas o delitos electorales.

Además, el Gobierno anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir actos terroristas, hasta 50 millones de pesos por denuncias relacionadas con compra de votos u otros delitos electorales, y hasta 1.000 millones de pesos por información que contribuya a proteger a los candidatos o evitar ataques en su contra.

"Que gane la democracia", expresó el ministro al reiterar el llamado a los ciudadanos para participar masivamente en la jornada y reportar cualquier situación sospechosa.

Jornada electoral continúa con normalidad

Pese al ataque registrado en Caquetá, las autoridades insistieron en que el sistema electoral no ha sufrido afectaciones y que los puestos de votación continúan operando con normalidad.

Durante la mañana se reportó una alta afluencia de votantes en varias regiones del país, mientras observadores nacionales e internacionales, organismos de control y miembros de la Fuerza Pública acompañan el desarrollo de los comicios.

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Las autoridades mantienen la vigilancia en todo el territorio nacional para garantizar que la jornada concluya sin contratiempos y que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.