ELN estaría detrás de los ataques con flechas contra uniformados de la UNDMO en Bogotá

Sobre los desmanes en cercanías a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y la Universidad Nacional el pasado viernes, la Alcaldía Mayor advirtió que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) podrían ser responsables de los ataques con flechas contra uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes Esmad).

El distrito insiste en que fueron ataques coordinados. De hecho, el secretario de Seguridad, César Restrepo, dio a conocer que “el viernes había salones llenos de combustible y de artefactos explosivos improvisados”.

Al menos cuatro uniformados resultaron heridos, cuando las flechas y otros objetos lograron penetrar su uniforme y generarles lesiones, que requirieron de atención médica.

¿Grupos armados estarían tratando de generar caos en las grandes ciudades?

En palabras del secretario Restrepo, durante los desórdenes del viernes “hubo una coordinación, una planeación, una acción que estuvo estructurada, con una financiación y con una logística”.

E, incluso, señaló que, “desde el mismo Gobierno Nacional, se habría indicado que el ELN está detrás de esto es una forma de desestabilizar ciudades para generar caos”.

Declaraciones que van en línea con las del alcalde Galán, que insistió en que lo del viernes no fueron protestas, sino un intento organizado para intimidar a los bogotanos.

¿Grupos indígenas o integrantes del ELN?

Los desórdenes del viernes habrían sido protagonizados por el Congreso de los Pueblos, que en X sugirió que atacaron en respuesta a las acciones de la UNDMO y que: “Las comunidades indígenas que han salido con nosotros a esta movilización nacional portaban sus arcos y sus flechas ancestrales como mecanismos de defensa”.

Sin embargo, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, condenó lo ocurrido e insistió en que no se trató de una “manifestación. Fue intento de homicidio” y que “el Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”, porque “quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado”. Y, por tanto, “los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”.