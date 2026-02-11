CANAL RCN
Colombia

Camufladas como "equipo de gimnasio": así hallaron partes de fusil que intentaban ingresar por El Dorado

Los dos cargamentos eran provenientes de Florida, Estados Unidos.

Material de fusil incautado en El Dorado
Foto: DIAN

Valentina Bernal

febrero 11 de 2026
12:11 p. m.
En medio de operativos de control y fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectó un cargamento ilegal de partes de armas de fuego que pretendía ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Todo se descubrió en medio de las acciones de perfilamiento y verificación adelantadas por funcionarios de la Dirección Seccional Aeropuerto El Dorado.

Descubren cargamento con partes para fusil en equipaje en El Dorado

El primer caso se registró durante la inspección de un paquete procedente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

Según la documentación, el envío contenía un equipo de gimnasio. Sin embargo, tras la revisión física realizada por las autoridades, se descubrió que en su interior estaban ocultas 26 correderas para fusil.

El contenido real no coincidía con lo declarado, lo que activó los protocolos de aprehensión del material.

El pasajero encargado de llevar el material para fusil era un estadounidense

En una segunda acción de control, funcionarios detectaron irregularidades en el equipaje de un pasajero estadounidense que llegó a Bogotá desde Orlando, Florida. Al realizar la inspección detallada de sus pertenencias, encontraron otras 26 partes y correderas para fusil.

En total, fueron incautadas 52 piezas relacionadas con armas de fuego que pretendían ingresar al país sin los permisos correspondientes.

Todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial, entidad que asumirá las investigaciones y los procesos de judicialización correspondientes.

