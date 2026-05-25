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Violencia en Arauca: ELN señalado por secuestro de hijo de exalcalde en Tame

El exalcalde Guzmán responsabilizó al ELN de este nuevo ataque contra su familia, recordando que ha sido víctima de múltiples atentados y asesinatos de allegados.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
12:20 p. m.
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La madrugada de este lunes, en el municipio de Tame, Arauca, fue secuestrado Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde Alfredo Guzmán. El hecho ocurrió hacia las 3:25 a.m., cuando seis hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a familiares y amigos, a pocos metros de llegar a su casa.

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Según relató su padre en entrevista con Noticias RCN, “se atravesaron tres motos de a dos cada uno, seis hombres armados, lo bajaron y lo subieron a una moto. Le dijeron que si no se quería subir, que entonces se hiciera matar”. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

Denuncia pública y señalamientos contra el ELN

El exalcalde Guzmán responsabilizó al ELN de este nuevo ataque contra su familia, recordando que ha sido víctima de múltiples atentados y asesinatos de allegados. “Me han asesinado a mi padre, me han asesinado a un hermano. Tengo cinco atentados y todavía no le satisface la sangre de la familia Guzmán”, expresó con dolor.

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Aseguró que el secuestro de su hijo es “la forma más inhumana” de agredirlo y pidió al pueblo colombiano reclamar por la vida de Alfredo Iván Guzmán. “Yo le pido a mi Diosito y al pueblo colombiano que reclamen por la vida de mi hijo como hemos clamado por todos los asesinatos que han habido desde 1980”, señaló.

Apoyo de las autoridades y llamado a los responsables

El exmandatario local confirmó que tras conocer lo ocurrido se comunicó de inmediato con la Policía y el Ejército, quienes le han brindado acompañamiento. “Estoy agradecido porque ellos me han brindado todo el apoyo. Eso fortalece a uno porque no se siente indefenso, no se siente solo”, dijo.

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El exalcalde envió un mensaje directo a los responsables del secuestro: “Ellos siempre han sido enemigos míos, ya me han hecho cinco atentados y no han podido. Entonces, ¿por qué no continúan conmigo? Yo ya soy una persona de tercera edad, ya es suficiente. Que continúen conmigo y no con mis hijos”.

El caso se suma a la crítica situación de orden público en Arauca, donde las acciones violentas de grupos armados ilegales mantienen en zozobra a la población, especialmente en municipios como Tame, a pocos días de las elecciones.

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