Video | Grupo de vacas irrumpió en un salón de belleza en Aguadas, Caldas

En video quedó registrada la visita sorpresiva de un grupo de vacas y un toro a un salón de belleza, ubicado en el municipio de Aguadas, Caldas, a 120 kilómetros de la capital del departamento.

Ocurrió la tarde del jueves, 28 de mayo, cuando un ganadero local bajaba junto a su rebaño por un tramo empinado de la Carrera Quinta.

Entonces, el toro y una vaca lechera ingresaron al establecimiento, generando temor entre el personal y la clientela, que terminó atrayendo a la Policía con sus gritos.

Su cuidador tuvo que advertir a los dueños de otros locales comerciales y viviendas:

Mientras corría con un lazo tras el ganado, el presunto responsable de las vacas iba gritando cuesta abajo: "Cuidado con el toro, va a pasar. Va el toro, el toro, el toro".

Los habitantes y trabajadores del sector grabaron la peculiar visita de las vacas al local comercial y cómo fueron saliendo, incluso antes de que sus cuidadores llegaran por ellas.

"Ahí se alcanza a ver el toro, se desbocó, y ahí viene la vaca detrás, cuidado los tumba", se escucha en el video de uno de los testigos, en el que, también, se ve a las personas despejando la calle para permitir el paso del ganado.

El incidente no deja heridos ni mayores daños:

Por suerte, nadie resultó herido durante el incidente y tampoco se registraron daños mayores en el local comercial. Sin embargo, la normativa colombiana es clara sobre estos casos.

El artículo 124 de la Ley 1801 de 2016 establece que aquel que deje "deambular semovientes, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad", recibirá una multa general tipo dos.

Y el artículo 2352 del Código Civil advierte que "el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal".